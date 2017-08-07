Днепровский МК впервые за несколько лет будет работать на полную мощность

ПАО "Днепровский МК" (ДМК, Каменское, входит в состав корпорации ИСД) начал работу тремя доменными печами. Об этом говорится в сообщении профсоюза ППО "Металлургов"

По данным пресс-службы профсоюза, сегодня на утреннем оперативном совещании у генерального директора было заявлено, что в агломерационном цехе № 2 четыре агломашины работают по обеспечению доменного цеха агломератом. "В доменном цехе ДП-1М, ДП-9, ДП-12 работают по графику. Сегодня планируется перевод ДП-9 на пылеугольное топливо. Сырьем обеспечены полностью", — говорится в сообщении.

В конвертерном цехе на участке машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), а именно на МНЛЗ № 1 продолжается выпуск квадратной заготовки для прокатного цеха.

В прокатном цехе на стане 400/200 продолжается выпуск катанки диаметром 5,5 мм., на шаропрокатном стане — шаров диаметром 40 мм. Катанка готовится к отгрузке.

На прошлой неделе сообщалось, что раздувка ДП-12 запланирована на 5 августа.

По данным Delo.UA работа тремя доменными печами позволит обеспечить стабильную работу сталеплавильного цеха двумя 300-тонными конвертерами. Суммарно они могут делать до 40-42 плавок в сутки. По данным наших источников практически это позволит произвести до 4 млн тонн стали за календарный год. Или 300-330 тыс. тонн стали в месяц.

Напомним, что на собрании акционеров, которое состоялось в мае 2017 года, на текущий год был утвержден прирост по производству:

агломерата, на +37% до 4527,6 тыс. тонн;

чугуна, на +51,3% до 2935,3 тыс. тонн;

стали, на +57,6% до 3098,7 тыс. тонн;

За 7 мес. 2017 года на предприятии было произведено 272 тыс. тонн стали, 264 тыс. тонн чугуна. Предприятие простаивало с конца марта 2017 года. В 2012 г. на предприятии было произведено 3,1 млн тонн стали, в 2013-м — 2,9 млн тонн. Поле этого у корпорации возникли сложности с оборотными средствами и закупками сырья. В результате ДМК большую часть времени в 2014-2016 гг. работал максимум двумя доменными печами, что привело к существенному сокращению выплавки чугуна и стали.

Напомним, что в начале июля 2017 года новым генеральным директором ДМК стал Александр Подкорытов, ранее возглавлявший Енакиевский МЗ группы "Метинвест". Вместе с ним были назначены другие топ-менеджеры, ранее работавшие в "Метинвесте".

Формально Днепровский МК входит в состав корпорации ИСД.