До конца 2020 года "Метинвест" планирует завершить крупнейший экопроект в истории Украины

Международная горно-металлургическая группа "Метинвест" до конца года хочет завершить наиболее серьезный за всю историю независимой Украины экологический проект — модернизировать аглофабрику на Мариупольском меткомбинате имени Ильича. Это позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 90% и достичь современных европейских стандартов. Об этом, как передает УНИАН, во время виртуального пресс-тура сообщил генеральный директор ММК им. Ильича Тарас Шевченко.

"Реконструкция газоочистных сооружений аглофабрики ММК имени Ильича является самым крупным экологическим проектом в истории независимой Украины. Более 150 млн долларов направлено на реализацию этого проекта. Данная экологическая программа продолжается уже порядка 7 лет, и в этом году мы подошли к финишу", — сказал Шевченко.

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Он подчеркнул, что благодаря реализации этого масштабного проекта уже к концу этого года предприятие выйдет на европейские стандарты по уровню выбросов. "Мы в полном объеме завершили строительно-монтажные работы и сейчас находимся по многим агрегатам в режиме их тестовых испытаний. К концу этого года мы в обязательном порядке выйдем на европейские стандарты по уровню выбросов на нашей аглофабрике, что в полной мере соответствует взятым нами публичным обязательствам перед общественностью города Мариуполя", — отметил Шевченко.

По его словам, ранее 80% всех выбросов комбината образовывалось именно на аглофабрике. "80% выбросов предприятия образовывались на аглофабрике, и до 40% выбросы аглофабрики составляли от общих выбросов в городе. Важный аспект, что после приобретения комбината группой "Метинвест" было принято решение коренным образом изменить такое положение дел", — сообщил гендиректор комбината.

Шевченко подчеркнул, что после завершения проекта выбросы в окружающую среду будут снижены на 90%, а в городе Мариуполь уровень запыленности будет снижен на треть. По его словам, фактическая реализация этого амбициозного проекта стартовала в 2014 году, когда были заключены договоры на проектирование, на изготовление и поставку оборудования, тогда как в 2012 году были разработаны общая концепция и технические решения по модернизации.

Он отметил, что главным поставщиком технологического оборудования является крупная итальянская компания Termokimik, ведущий производитель оборудования для промпредприятий в сфере охраны окружающей среды, а генеральный подрядчик по реализации проекта — "Метинвест-Инжиниринг". Однако из-за введенных в мире карантинных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) итальянские сотрудники последние месяцы не могли лично присутствовать на строительной площадке, а все коммуникации осуществлялись в онлайн-режиме. При этом Шевченко выразил надежду, что уже вскоре после ослабления ограничений сотрудники Termokimik смогут прибыть на предприятие и пусконаладочные работы нового современного оборудования будут завершены в течение 3-4 месяцев. "Я предполагаю, что на завершение пусконаладочных работ потребуется 3-4 месяца и к осени мы завершим в полной мере реализацию этого емкого, сложно, но такого нужного и важного экологического объекта как для нашего предприятия, так и для города в целом", — отметил гендиректор комбината.