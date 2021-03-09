Транспорт 1 час назад

До конца апреля на кольцевой дороге Киева ограничили движение транспорта

Ограничение работы транспорта связано с проведением ремонтных работ

Фото: Вікіпедія Фото: Вікіпедія
Фото: Вікіпедія

В Киеве до 30 апреля на путепроводе Кольцевой дороги будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

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"На путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса начался средний ремонт. Сейчас работают над обновлением деформационных швов и тротуарной части. Сейчас работы продолжаются и в направлении улицы Заболотного, и в направлении проспекта Палладина. Движение транспорта частично ограничено", — говорится в сообщении.

Напомним, Госагентство автомобильных дорог обратилось к главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко с предложением передать в его сферу управления объект незавершенного строительства "Подольско-Воскресенский мостовой переход через реку Днепр в Киеве" для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.

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В агентстве тогда заявили, что готовы взять на баланс весь объект, включая съезды и развязки, провести корректировку проекту, экспертизу и начать работы.

Ранее сообщалось, что власти Киева планируют провести по Подольскому мосту четвертую линию метро, которая далее пойдет на жилмассив Троещина, где будет пролегать под проспектом Маяковского.

При этом, в июле 2020 года сообщалось, что полиция провела уже 17 обысков по делу о хищении бюджетных денег при строительстве Подольского моста.

Напомним также, что 8 февраля "Укравтодор" подписал договор на строительство нового моста через Днепр в Кременчуге (Полтавская область) за 11,25 млрд грн с турецкой компанией Doğuş.

 

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