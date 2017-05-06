До конца года МАУ обновит свой парк 5 новыми самолетами

06 мая 2017, 12:40
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МАУ получила еще один новый самолет Boeing. Это третий из пяти самолетов

До конца года МАУ обновит свой парк 5 новыми самолетами | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", крупнейший авиаперевозчик страны, пополнила свой парк воздушных судов еще одним бортом Boeing 737-800NG.

"Третий из пяти самолетов Boeing 737-800 нового поколения, которые мы планируем получить в этом году, прибыл в Украину. Судно с регистрационным номером UR-PSX и пассажирской емкостью в 186 кресел будет эксплуатироваться в двухклассной компоновке салона на всех среднемагистральных рейсах МАУ. Уже 7 мая наш новичок отправится в свой первый рейс под позывными МАУ",— говорится в сообщении на странице компании в сети Facebook.

В нем уточняется, что по состоянию на 5 мая во флоте МАУ 41 самолет, из которых 24 — судна Boeing 737 NG со средним возрастом в девять лет. Средний возраст парка — 12 лет.

МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Ее базовый аэропорт — ГМА "Борисполь".

Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: мау 14348681 , самолет , boeing , авиаперевозки

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До конца года МАУ обновит свой парк 5 новыми самолетами | Транспорт | Дело
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