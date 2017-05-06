До конца года МАУ обновит свой парк 5 новыми самолетами

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", крупнейший авиаперевозчик страны, пополнила свой парк воздушных судов еще одним бортом Boeing 737-800NG.

"Третий из пяти самолетов Boeing 737-800 нового поколения, которые мы планируем получить в этом году, прибыл в Украину. Судно с регистрационным номером UR-PSX и пассажирской емкостью в 186 кресел будет эксплуатироваться в двухклассной компоновке салона на всех среднемагистральных рейсах МАУ. Уже 7 мая наш новичок отправится в свой первый рейс под позывными МАУ",— говорится в сообщении на странице компании в сети Facebook.

В нем уточняется, что по состоянию на 5 мая во флоте МАУ 41 самолет, из которых 24 — судна Boeing 737 NG со средним возрастом в девять лет. Средний возраст парка — 12 лет.

МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Ее базовый аэропорт — ГМА "Борисполь".

Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.