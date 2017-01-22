Добыча нефти сокращается быстрее, чем планировали

Министр энергетики России Александр Новак утверждает, что сокращение добычи нефти происходит быстрее, чем договаривались участники переговоров об этом.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg 21 января.

Российское информагентство ТАСС со ссылкой на Новака утверждает, что Россия сократила добычу на около 100 000 баррелей в день. По словам Новака, не только Россия, но и Саудовская Аравия, Алжир и Кувейт пошли на большие сокращения, чем того требует достигнутое в декабря 2016 года соглашение.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что производители уже убрали с рынка 1,5 миллиона баррелей в день.

Нефтедобывающие страны в ОПЕК 30 ноября прошлого года обязались сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день в 2017 году. Впоследствии Россия, Казахстан, Азербайджан и восемь других производителей, не входящих в ОПЕК, договорились о сокращении добычи на 558 000 баррелей в день.

Это способствовало росту цены выше 50 долларов за баррель. Сейчас цена нефти марки Brent находится в широком коридоре от 53 до 58 долларов за баррель (цена при закрытии торгов в пятницу, 20 января, — 55 долларов 48 центов). Аналитики считают, что дальнейший рост затруднен из-за нефтедобытчиков, не участвующих в этих договоренностях. Комфортным для себя считают нынешний уровень цен нефтяники в США и Канаде, добывающие сланцевую нефть.