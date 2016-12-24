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Долги "Метинвеста": что предлагает кредиторам горно-металлургический холдинг

23 декабря 2016, 19:15
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В рамках реструктуризации задолженности "Метинвест" предлагает кредиторам продлить срок погашения задолженности до конца 2021 года, а все выпуски еврооблигаций консолидировать в один

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Группа "Метинвест" обратилась к держателям еврооблигаций и банкам-кредиторам, предоставившим предэкспортное финансирование, с новыми предложениями о реструктуризации задолженности. Об этом говорится в сообщении компании на сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).

В частности, компания предлагает объединить три выпуска еврооблигаций: с погашением в 2016 году общей номинальной стоимостью $89,75 млн, с погашением в 2017 году на $305,12 млн и с погашением в 2018 году на $792,336 млн (все суммы с учетом выплаты в ноябре части капитализированных процентов) в единый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года.

Как уточнил Delo.UA представитель одной из украинских инвесткомпаний, знакомый с предлагаемыми условиями, срок обращения новых ценных бумаг будет разбит на две части. Это, так называемый, льготный период до конца 2018 года. В это время размер выплат кредиторам будет зависеть от объема денежных средств на счетах компании. Далее такой привязки не будет.

Четыре синдицированные кредитные линии по предэкспортному финансированию также хотят объединить в одну кредитную линию. Сроки погашения предлагается продлить также до 30 июня 2021 года. Новая процентная ставка будет плавающей и зависит от ставки LIBOR, уточнил собеседник Delo.UA

На 30 ноября 2016 года общая задолженность по этим инструментам перед кредиторами составила $2,29 млрд.

"Метинвест" сообщил, что основные условия реструктуризации уже поддержали участники комитета держателей еврооблигаций, владеющие более 50% ценных бумаг.

Некоторые члены комитета банков-кредиторов, предоставившие более 60% предэкспортного финансирования, также поддержали основные условия реструктуризации.

Группа намерена выплатить всем кредиторам 0,75% комиссии от суммы обязательств за поддержку предложения о реструктуризации. Еще 0,75% премии получат собственники ценных бумаг, которые заключат соответствующее соглашение (Lock-Up Agreement) до 16 января 2017 года. Суммарно "Метинвесту" для этого понадобится более $30 млн.

Не исключено, что такая потребность в наличных деньгах послужила дополнительным поводом для выплаты дивидендов двумя ГОКами группы.

Общие собрания акционеров ЧАО "Центральный ГОК" и ЧАО "Ингулецкий ГОК" на текущей неделе приняли решение выплатить акционерам дивиденды в размере около 4,9 млрд грн и около 2,5 млрд грн соответственно. По текущему курсу НБУ (26,26 грн за $1) это около $285 млн. Однако следует помнить, что "Метинвест" — основной, но не единственный акционер этих предприятий. Согласно решениям собраний акционеров дивиденды будут выплачиваться до июня 2017 года.

По данным "Метинвеста", в состав комитета бондхолдеров входят Argentem Creek Partners LP, Ashmore Investment Management Limited, ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd. и VR Advisory Services. В состав комитета банков-кредиторов входят Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., NATIXIS и UniCredit Bank Austria AG.

Ранее сообщалось, что "Метинвест" в конце декабря 2015 года обратился к держателям еврооблигаций с просьбой одобрить введение до 27 мая 2016 года моратория на расчеты по ценным бумагам, во время действия которого он планировал достичь соглашения об их реструктуризации, а также реструктуризации предэкспортного финансирования.

Соглашение касалось еврооблигаций со сроком обращения до 2016 года, со сроком обращения до 2017 года и со сроком обращения до 2018 года, а также предэкспортного финансирования на $1,07 млрд.

Напомним, что вчера энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК Энерго сообщил о достижении договоренности с кредиторами относительно реструктуризации своих еврооблигаций.

"Метинвест" — вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний. Состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" — управляющая компания группы "Метинвест".

По материалам: Интерфакс-Украина, "Дело"
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Теги: метинвест, металл, металлургия, еврооблигации, инвестиции, инвесткомпании, гмк, реструктуризация

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