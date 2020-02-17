Домашний тест на диабет и умная одежда: что создают украинские стартапы

В инновационном парке UNIT.City стартовал акселерационный хаб Sector X, в котором команды 10 месяцев будут работать с крупными компаниями над созданием собственного продукта.

Хаб работает в рамках индустриальных треков, то есть — бизнес направлений. "Мы полностью перепридумали акселератор, — говорит СЕО Sector X Acceleration Hub Андрей Комаровский. — Обычный формат — это три месяца, дважды в год. И, конечно, там нужны стартапы, которые уже в рынке. Но три месяца — это очень мало, чтобы развить и внедрить идею. Мы идем по пути Китая, который уже дает стартапам год и хочет продлить этот срок до полутора лет".

В феврале 2020-го официально открыли три трека: логистика, медицина и бьюти-индустрия. Партнеры на треках — "Фокстрот", "Фармак" и "L"Oréal Group".

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Впрочем, обещают в хабе, это только начало. "Мы хотим охватить все конкурентные индустрии в стране: агро, ритейл, финтех и другие", — говорит Комаровский.

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Всего было отобрано 17 команд. В логистике рассмотрят прибор для точного измерения объема предметов, облачную систему управления продажами и заказами, маркет-плейс b2b-товаров, онлайн-управление грузовыми перевозками.

Больше всего стартапов в категории бьюти, их целых семь. Здесь и мобильное приложение, обучающее мэйкапу, и система поиска информации, и автоматизация бизнес-процессов, и смарт-визитка, одновременно являющаяся профайлом социальной бизнес-сети.

Медицина выглядит наиболее футуристично. В этой категории представлены следующие стартапы: тест на диабет, который можно сделать в домашних условиях за две минуты, анализ на любую болезнь, решение интернета вещей, которое можно установить в туалет, умная одежда с нанодатчиками, которые мониторят здоровье и делают кардиодиагностику — здесь уже даже есть пилот с ФК "Шахтер".