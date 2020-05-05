Дополненная реальность: француз придумал, как вставлять реальные объекты в Photoshop

Французский программист Сирил Диане создал проект приложения AR Cut&Paste, которое с помощью технологии дополненной реальности (AR) и видеокамеры может "копировать" объекты и вставлять их в цифровом формате на другом устройстве.
Об этом Диане рассказал в своем Twitter-аккаунте, дополнив пост видео с демонстрацией работы приложения, передает "Громадське".
На видео изображено, как камера смартфона сначала фиксирует вазу, книгу и манекен, сохраняет их отделенные от фона изображения на экране, после чего они через камеру вставляются в приложение Photoshop на ноутбуке.
По словам разработчика, созданная им программа состоит из нескольких частей.
Так, одна с помощью машинного обучения отделяет захвачен камерой объект от его фона, а другая — фиксирует момент, когда камера смартфона наведена на экран ноутбука.
4/10 — Cut & paste your surroundings to Photoshop— Cyril Diagne (@cyrildiagne) May 3, 2020
Code: https://t.co/cVddH3u3ik
Book: @HOLOmagazine
Garment: SS17 by @thekarentopacio
Type: Sainte Colombe by @MinetYoann @ProductionType
Technical Insights: ↓#ML #AR #AI #AIUX #Adobe #Photoshop pic.twitter.com/LkTBe0t0rF
Сейчас на копирование объекта тратится 2,5 секунды, а на его вставку — четыре, но это время теоретически можно даже уменьшить.
Все желающие могут самостоятельно отредактировать код, который Диане выложил на GitHub.
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