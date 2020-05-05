Дополненная реальность: француз придумал, как вставлять реальные объекты в Photoshop

Французский программист Сирил Диане создал проект приложения AR Cut&Paste, которое с помощью технологии дополненной реальности (AR) и видеокамеры может "копировать" объекты и вставлять их в цифровом формате на другом устройстве.

Об этом Диане рассказал в своем Twitter-аккаунте, дополнив пост видео с демонстрацией работы приложения, передает "Громадське".

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На видео изображено, как камера смартфона сначала фиксирует вазу, книгу и манекен, сохраняет их отделенные от фона изображения на экране, после чего они через камеру вставляются в приложение Photoshop на ноутбуке.

По словам разработчика, созданная им программа состоит из нескольких частей.

Так, одна с помощью машинного обучения отделяет захвачен камерой объект от его фона, а другая — фиксирует момент, когда камера смартфона наведена на экран ноутбука.

Сейчас на копирование объекта тратится 2,5 секунды, а на его вставку — четыре, но это время теоретически можно даже уменьшить.

Все желающие могут самостоятельно отредактировать код, который Диане выложил на GitHub.

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