Дорогу к Николаевскому порту сделали полностью бетонной (ФОТО, ВИДЕО)

66 км трассы Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев в Николаевской области открыли для движения транспорта. Трасса после капитального ремонта стала полностью бетонной.

Как выглядит новая дорога, можно увидеть на странице Юрия Голика в Facebook, который опубликовал фото и видео из Николаевской области.

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"Бетонка. 66 километров. В 2019-м году было сделано 13 километров этой дороги. В 2020-м в четыре раза больше", — сообщил подробности Голик.

В бетонном исполнении трасса Н-14 способна выдерживать большие нагрузки, что имеет большое значение, так как по этой дороге проходит активный поток большегрузных автомобилей, следующих в порт Николаева и в обратном направлении.

Голик публикует фото и видео с нескольких участков трассы. В частности, на его странице можно увидеть, как выглядит новая дорога в районе села Воссиятское и возле села Карловка.

Бетонное покрытие на дороге укладывалось в два слоя, и при правильной эксплуатации трасса до следующего ремонта должна прослужить около 18 лет. В последний раз капитальный ремонт трассы Н-14 проводился 70 лет назад, и она практически полностью пришла в негодность.

Напомним, в Полтавской области строится еще одна бетонная трасса — участок новой дороги Днепр — Решетиловка. Работы на этом объекте ведутся круглосуточно и без выходных.