Доставка еды на дом стала обычным делом: компания Pizza33 & Sushi33 делится опытом

Карантин вносит резонанс в планы большинства людей. Ограничения мы наблюдаем повсюду, начиная от посещения любимых мест отдыха, кинотеатров, торговых центров и т.д.

Любимые рестораны, пиццерии и кафе не работают, но, как отмечают представители компании Pizza33 & Sushi33, жители столицы и Киевской области в период карантина нашли выход и спрос на услугу доставки еды на дом активно растет.

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"Если раньше на нашем сервисе доставки еды киевляне делали заказы на дом или офис, потому что вкусно или по причине нежелания готовить, по привычке, или когда надо срочно накрыть стол, или же просто вкусно перекусить, то сейчас, в период карантина, спрос на наши услуги возрос в разы.

Заметим, что большинство наших новых заказчиков делают заказы снова и снова. И это нас мотивирует становиться лучше, так как доверие — превыше всего. Мы уже молчим о наших постоянных клиентах, которые регулярно заказывают свои уже полюбившиеся блюда и при этом получают приятные скидки, согласно нашей программе лояльности.

Важно, что наши сотрудники соблюдают все правила безопасной бесконтактной доставки еды на дом", — рассказали представители компании Pizza33 & Sushi33.

Как безопасно заказать доставку еды на дом: рекомендации специалистов Pizza33 & Sushi33

1. Перед тем, как впервые сделать заказ в сервисе доставки еды, убедитесь в его надежности. Соблюдаются ли все санитарно-эпидемиологические нормы в процессе приготовления блюд, упаковки и транспортировки в условиях карантина.

2. Большой ассортимент, который постоянно обновляется и расширяется, — это показатель надежности компании. Представители Pizza33&Sushi33 отмечают, что палитра предложений для их клиентов растет буквально каждый день.

3. Проверьте, как долго работает на рынке выбранный вами сервис доставки еды на дом. Чем дольше функционирует бренд, тем больше к нему доверия. И это логично. Если компания пользуется дурной славой, то долго среди обширной конкуренции она не продержится. Отметим, что компания Pizza33 & Sushi33 успешно работает в Киеве уже с 2007 года.

4. Почитайте свежие отзывы о выбранном сервисе в Интернете. Это поможет избежать неприятных сюрпризов, например, невкусных блюд, которые могут привлекать внимание только лишь на картинке, а по факту...

Справка

Компания Pizza33 & Sushi33 уже 13 лет успешно работает в сфере доставки готовой еды на дом. Заказывая свыше 200 гривен, вы получаете доставку по столице бесплатно. Руководство компании строго отслеживает, как сотрудники компании соблюдают санитарные нормы на всех стадиях.