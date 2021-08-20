Доставка из США в Украину

Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день являются промышленным, экономическим лидером на международной арене. Услуги и товары, которые производятся на территории этой страны, отличаются высоким качеством, пользуются авторитетом во всем мире. Украина является одним из партнеров США, и между нашими странами налажены крепкие торговые отношения. В связи с этим доставка товара из США в нашу страну становится все более популярной.

Транспортно-логистическая компания Wingo предлагает помощь в организации транспортировки американских товаров. Основными статьями в товарной структуре импорта занимают товары для дома, бытовая техника, электроника, одежда, обувь, запчасти к разным видам техники. Предлагаем выгодные условия сотрудничества по приемлемой цене.

Варианты доставки груза из США

Для того, чтобы грузоперевозки из США были максимально выгодны и комфортны, необходимо подобрать вариант доставки:

авиадоставка — для тех, кто желает получать новые партии товара быстро и надежно;

морская транспортировка — самый дешевый, но долговременный вариант, который выбирают большинство заказчиков грузоперевозки из Америки.

Морской транспорт и комплексная доставка станут идеальным вариантом для тех, для кого время не играет особо важной роли. Маршрут доставки можно составить таким образом, чтобы максимально снизить итоговую стоимость услуги. На формирование цены влияют особенности транспортируемого товара, габариты, требования клиента по срокам. Одним из вариантов снижения затрат на организацию грузоперевозки из США станет сборный груз. Сборные грузы формируются из нескольких партий товара разных заказчиков, которые загружаются в один контейнер.

Особенности экспресс-авиагрузоперевозки

Экспресс-доставка имеет несколько преимуществ среди всех остальных способов, и одним из самых главных считается скорость. Авиаперевозки из США не имеют конкурентов среди транспортных средств и гарантируют получение товара покупателем уже через несколько дней после погрузки его на борт авиалайнера. В США находится большое количество аэропортов международного класса. В связи с этим подобрать точку отправки, которая будет ближе всего к месту расположения продавца, не составит сложности.

Стоит акцентировать внимание, что экспресс-авиадоставка отличается достаточно высокой стоимостью. Но снизить итоговую сумму можно при помощи организации комбинированного способа, а также варианта со сборным грузом. Для тех клиентов, которые ценят время и стараются оперативно пополнять ассортимент товара, расширять бизнес, повышать прибыльность предпринимательской деятельности, авиаперевозки станут лучшим вариантом.

Преимущества сотрудничества с компанией Wingo

Транспортно-логистическая компания Wingo предоставляет услугу грузоперевозки из Соединенных Штатов Америки. В связи с тем, что масштабы грузоперевозок из Америки в Украину постоянно увеличиваются, важно заручиться поддержкой надежного логистического партнера. Своим клиентам мы предлагаем:

индивидуальный подход, за каждым клиентом закрепляется личный консультант;

поиск и налаживание отношений с оптовыми продавцами в Америке;

выкуп партии товара;

подготовка необходимой документации для отправки товара;

проверка груза на соответствие заказу;

упаковка, маркировка груза;

погрузка на выбранное клиентом транспортное средство;

мониторинг товара на пути следования;

подготовка документов для растаможки;

таможенная очистка в течение одного дня.

Сотрудничаем с компаниями и обеспечиваем гарантию наших услуг. На протяжении долгих лет осуществления транспортно-логистической деятельности смогли создать надежную партнерскую сеть. Обеспечиваем консультационную помощь и поддержку на этапе заключения договора о сотрудничестве и в процессе выполнения договорных обязательств. Для получения ответов на все интересующие вопросы просим звонить по указанным на сайте телефонам.