Довідник Rx index 2020 допоможе обрати правильний та ефективний препарат

Відвідувачі аптек часто стикаються з проблемою вибору не тільки економічно вигідного, а й ефективного лікарського засобу з наявного переліку — близько десяти тисяч зареєстрованих в Україні найменувань.

Додаткових незручностей додає той факт, що фармацевтичний ринок України наповнений здебільшого не оригінальними медичними продуктами, а вже відомими препаратами, які приховані за різними торговими назвами, — так званими генериками.

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Оскільки лікар виписує рецепт із зазначенням діючої речовини, пацієнт самостійно обирає необхідні медикаменти за назвою, рекомендаціями та під впливом реклами, так як декілька, а іноді й більше десятка препаратів мають однаковий склад. Але зробити правильний вибір можливо тільки на підставі інформації про їхню взаємозамінність або еквівалентність:

- фармацевтична еквівалентність означає виключно хімічну відповідність генерика оригінальному засобу по діючій речовині та її кількості в препараті;

- терапевтична еквівалентність означає відповідність дії на організм людини відтвореного препарату оригінальному.

Проблематика вибору лікарського засобу лише на основі діючої речовини полягає в тому, що для його реєстрації в Україні не є обов'язковою вимога щодо проведення тестів на визначення біоеквівалентності. Тому у силу такої ліберальної політики реєстрації фармацевтичних препаратів на ринку існує безліч лікарських засобів, які є фармацевтично доказовими, але є неефективними терапевтично.

Для того, щоб полегшити вибір необхідного лікарського засобу, команда професорів та академіків створила унікальний медичний довідник лікарських засобів Rx index.

Rx index 2020 містить не тільки інформацію про еквівалентність лікарських засобів, а й про показання до застосування, протипоказання, дозування та спосіб застосування.

З метою забезпечення найбільш зручного та швидкого використання довідника лікарських засобів була розроблена його онлайн-версія за адресою RX.UA та застосунок Rx index для мобільних пристроїв, що дозволяє користувачам:

• мати доступ до довідника у будь-якому місці з доступом до мережі Інтернет;

• отримувати останню інформацію про необхідні медикаменти в режимі реального часу, оскільки довідник оновлюється майже щоденно;

• миттєво знаходити ліки за різними критеріями пошуку;

• вивчати додаткові матеріали, новини, статті та дослідження, що публікуються у додатку.

Отже, довідник препаратів Rx index — це унікальне, відкрите та загальнодоступне джерело даних про терапевтичну еквівалентність оригінальних і відтворених ліків.

Завдяки адаптованості довідника до мобільних пристроїв ви цілодобово отримуєте консолідовану інформацію про всі зареєстровані в країні лікарські засоби, що відповідають якостям і нормам заявленим у своїх інструкціях. Можливість постійного доступу до розширеного об'єму фармацевтичної інформації є невід'ємною умовою забезпечення якісного лікування.