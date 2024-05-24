Dragon Capital Томаша Фіали заявив про тиск на бізнес

Одна з найбільших інвестиційних компаній України Dragon Capital бізнесмена Томаша Фіали заявляє про продовження тиску правоохоронних органів на свій бізнес, попри численні заяви керівництва держави та Генеральної прокуратури про необхідність припинення таких практик.

Про це йдеться у заяві Dragon Capital.

Тиск з боку БЕБ

Зазначається, що упродовж останніх кількох місяців компанія зіткнулися з тим, що органи Бюро економічної безпеки України проявляють підвищену увагу до діяльності торгово-розважального центру Victoria Gardens (ТРЦ VG) у Львові — одного з ключових активів Dragon Capital, що був придбаний у турецьких бізнесменів у березні 2018 року.

"Спочатку детективи ТУ БЕБ у м. Києві у кримінальному провадженні, що відкрито у 2017 році, тобто до придбання нами активу, висунули звинувачення в ухиленні від сплати податку при операції з продажу ТРЦ VG з ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» на ТОВ «ЄВРОПОЛІС ПРОПЕРТІ ХОЛДІНГ» (поточний власник ТРЦ VG). Нами були подані необхідні пояснення та документи. Були допитані наші працівники, у т.ч. у м. Львові із залученням детективів ТУ БЕБ у Львівській області. Здавалося, усі питання із несплатою податків були зняті", - заявляють в Dragon Capital.

Однак у травні цього року ТОВ «ЄВРОПОЛІС ПРОПЕРТІ ХОЛДІНГ» отримало вимогу вже від детективів ТУ БЕБ у Львівській області, але вже в іншій кримінальній справі від 2017 року, щодо надання таких же самих пояснень і документів по ті й же самій операції.

Після того як ТОВ «ЄВРОПОЛІС ПРОПЕРТІ ХОЛДІНГ» надало свої пояснення та нагадало про те, що дані обставини вже були предметом розслідування іншого територіального управління БЕБ, Dragon Capital отримала від львівських детективів чергову вимогу з попередженням про можливе проведення виїмок та обшуків.

Dragon Capital вважає, що дублювання роботи детективів БЕБ та втягування компанії в «історичні» кримінальні провадження є формою тиску на бізнес.

Компанія закликає до припинення таких практик та забезпечення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні. Dragon Capital сподівається на підтримку державних органів у створенні прозорого та справедливого бізнес-середовища.

Суть справи

Dragon Capital придбав корпоративні права ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», якому на той час належав ТРЦ VG, у 2018 році. На момент покупки загальна сума накопичених збитків зазначеного товариства становила близько півмільярда гривень, з яких основну суму становили курсові різниці по кредиту від компанії-нерезидента.

Метою цього придбання було збільшення інвестиційної вартості активу через реконструкцію, модернізацію та перетворення збиткового підприємства на прибуткове.

У Dragon Capital заявляють, що попередній власник вказаного товариства – іноземна компанія GLOBCON LIMITED та її бенефіціарні власники — зіткнулися в 2017 році зі спробами рейдерського захоплення ТРЦ VG, організованими колишнім директором ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» спільно з іншими особами.

"За завіряннями продавців ними було вжито достатньо заходів, щоб запобігти якимось незаконним вимогам до нового власника ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ»/ТРЦ VG, зокрема через провадження у більш як 5 кримінальних справах, відкритих у 2017 році", - зауважують в Dragon Capital.

Проте, як виявилося, незважаючи на зміну власників ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», спроби рейдерського захоплення ТРЦ VG не припинилися, і Dragon Capital зіткнулася із загрозою втрати контролю над придбаними на законних підставах активами. Для створення додаткового юридичного захисту ТРЦ VG від незаконних посягань було ухвалено рішення про продаж ТРЦ VG на іншу компанію групи Dragon Capital за ринковою ціною, визначеною незалежним експертом.

За результатами такого продажу ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» сплатило у вересні 2018 року безпосередньо до бюджету ПДВ у сумі більше 80 млн грн.

Після цього Dragon Capital були проведені реконструкції та інші поліпшення нерухомості на загальну суму понад 250 млн грн, що суттєво збільшило ринкову вартість ТРЦ VG.

Дані операції були перевірені податковою службою у 2021 році під час планової документальної виїзної перевірки.

ТОВ «ЄВРОПОЛІС ПРОПЕРТІ ХОЛДІНГ» (поточний власник ТРЦ VG) почало сплачувати ПДВ від операцій з надання в оренду площ у ТРЦ VG безпосередньо до бюджету з лютого 2021 року. Наразі це складає близько 9 млн грн щомісяця. За результатами 2023 року товариство нарешті стало прибутковим: за рік сплачено 54,5 млн грн податку на прибуток, а за перший квартал 2024 року – 12 млн грн.

Про Dragon Capital

Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні бізнесмена Томаша Фіали, яка з 2000 року працює у сфері інвестицій та фінансових послуг і надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами. Компанія має більш ніж 20-річний успішний досвід прямих інвестицій у різних секторах української економіки, у тому числі в нерухомість.

Dragon Capital Property Management – керуюча команда, що здійснює управління портфелем житлової та комерційної нерухомості компанії. На сьогодні під її управлінням знаходиться 26 об'єктів комерційної нерухомості, з них 11 об’єктів офісної нерухомості, 6 об’єктів торгової нерухомості та 9 логістичних комплексів, площею 531 тис. кв. м, що робить компанію одним із найбільших гравців ринку нерухомості в Україні.

Dragon Capital продає нерухомість

Перед повномасштабною війною група Dragon Capital володіла 778 000 кв. м. Зараз – близько 531 000 кв. м комерційної нерухомості: за період війни компанія втратила три об’єкти і ще три продала.

Компанія Dragon Capital Томаша Фіали у березні 2024 року продала складський комплекс Amtel у Київській області. Покупцем активу стала фірма "Гістіон" із Херсону.

Окрім продажу Amtel, у 2022–2023 роках група знайшла нових власників для двох офісних центрів у Києві.

БЦ на вул. Діловій у Києві придбало Товариство Червоного Хреста України, випливає з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

БЦ "Пори року" у 2023 році купила компанія Soft Construct Limited. Її бенефіціари – громадяни Вірменії Віген та Ваге Бадалян. Вони – співвласники глобального розробника ПО для гемблінга BetConstruct.