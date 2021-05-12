Драйвер для светодиодов: ключевой элемент долгосрочной работы

О преимуществах светодиодных светильников известно практически всем потребителям. Такие лампы экономичны, так как потребляют минимальное количество электроэнергии, они не взрываются, привлекают удивительно долгим сроком службы. Сегодня светодиодные лампы и светильники, созданные на их основе, занимают более 65% европейского рынка и не перестают наращивать популярность.

Чем же обеспечено такое эталонное качество источников света? Высокие эксплуатационные характеристики Led прибора определяет всего один маленький элемент – лед драйвер, который по праву можно назвать "центром управления", "сердцем" устройства. При использовании производителем драйверов высокого качества светильники работают на протяжении нескольких лет без необходимости ремонта. При этом приборы обеспечивают мягкое и комфортное для глаз освещение, не вызывающее усталости.

Зачем нужен драйвер и что он собой представляет

Сам по себе светодиод — это излучающий свет полупроводник. В таких устройствах ток проходит только в одну сторону, а для обеспечения работы подобной системы необходимо использование дополнительного элемента — драйвера.

Лед драйвер — компактная деталь, выполняющая множество функций:

она обеспечивает защиту светодиода от перепадов напряжения;

помогает регулировать яркость света;

выполняет роль защиты от короткого замыкания;

предупреждает превышение температуры источника света (перегрев);

служит для предупреждения появления бликов.

Подбирают драйвера в соответствии с несколькими важными критериями, среди которых мощность элемента, КПД стабилизатора, показатели рабочего тока (в Украине этот параметр составляет 220 V), а также число светодиодов, которые будут подключены в осветительном приборе.

Будет ли работать лампа без драйвера? Нет, такая работа невозможна, и именно поэтому лед драйвер присутствует в каждом приборе, функционирующем на базе светодиодных элементов.

Как узнать, насколько качественный драйвер установлен в вашем приборе? Хорошее, надежное, качественное устройство имеет следующие характеристики:

отсутствие бликов;

наличие всей информации на корпусе (производитель, технические параметры);

корпус выполнен из ударопрочного пластика или алюминия;

лампа не нагревается даже при длительной работе.

Надежный лед драйвер в процессе работы не выделяет тепло, благодаря чему служит долго и помогает защитить другие элементы устройства от преждевременного выхода из строя. Такие приборы надежно защищены от перепадов напряжения, обеспечивают ровное свечение без помех.

Сами по себе светодиодные элементы служат лишь для транслирования света. Все вопросы регулировки, поддержания, защиты этого света решает именно лед драйвер. Без этого маленького элемента работа светильников на светодиодах невозможна.

В сетях 220 В применяются драйверы 2-х типов — импульсные и линейные. Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Например, импульсные драйверы стоят дешевле, а линейные обеспечивают максимальную эффективность работы.

В интернет-магазине светодиодного оборудования Евросвет вы можете купить светодиодные драйверы разных типов и моделей. Выбирайте качественные драйверы, ведь они — неотъемлемый элемент любого светодиодного устройства.