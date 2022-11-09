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ДТЕК додав до графіка відключень світла адреси юридичних клієнтів
Компанія "ДТЕК Київські електромережі" додала до графіка стабілізаційних відключень майже 10 тисяч адрес юридичних клієнтів.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Тепер власники бізнесу можуть також дізнатись про імовірні відключення просто написавши у вікні пошуку на сайті адресу свого підприємства. Це дозволить спланувати роботу бізнесу та підготуватись до можливої відсутності світла", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до графіка додали майже 10 тисяч адрес юридичних клієнтів, які знаходяться в будівлях, що мають окрему адресу від багатоквартирного будинку і раніше не були внесені в базу стабілізаційних відключень.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У ДТЕК наголосили, що продовжують покращувати та розширяти базу адрес у графіках.
"Якщо вашої адреси немає в графіку, однак світло відсутнє – просимо повідомити нам про це через форму зворотного зв’язку на сайті (https://www.dtek-kem.com.ua/ua) ДТЕК Київські електромережі. Ми обов’язково все перевіримо та внесемо адресу вашого бізнесу до графіка за потреби", - додали у компанії.
Нагадаємо, у ДТЕК "Київські електромережі" опублікували оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Щоб дізнатися, коли найімовірніше в будинку зникне світло, треба ввести у графіку свою адресу.