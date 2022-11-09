ДТЕК додав до графіка відключень світла адреси юридичних клієнтів

Компанія "ДТЕК Київські електромережі" додала до графіка стабілізаційних відключень майже 10 тисяч адрес юридичних клієнтів.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

"Тепер власники бізнесу можуть також дізнатись про імовірні відключення просто написавши у вікні пошуку на сайті адресу свого підприємства. Це дозволить спланувати роботу бізнесу та підготуватись до можливої відсутності світла", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до графіка додали майже 10 тисяч адрес юридичних клієнтів, які знаходяться в будівлях, що мають окрему адресу від багатоквартирного будинку і раніше не були внесені в базу стабілізаційних відключень.

У ДТЕК наголосили, що продовжують покращувати та розширяти базу адрес у графіках.

"Якщо вашої адреси немає в графіку, однак світло відсутнє – просимо повідомити нам про це через форму зворотного зв’язку на сайті (https://www.dtek-kem.com.ua/ua) ДТЕК Київські електромережі. Ми обов’язково все перевіримо та внесемо адресу вашого бізнесу до графіка за потреби", - додали у компанії.