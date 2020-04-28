Дубилет презентовал дашборд о влиянии пандемии коронавируса на экономику Украины

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет вместе со своей командой создали дашборд, посвященный карантину и экономике Украины.

Об этом Дубилет сообщил на своей странице в Facebook. По его словам не исключено, что самый масштабный и подробный дашборд на эту тему.

Он отметил, что на этой панели можно отслеживать влияние карантина на экономику — всего более 30 показателей, которые обновляются ежедневно/еженедельно/ежемесячно.

"Мы использовали показатели, по которым можно оценивать изменения состояния заболеваемости, миграционных и демографических процессов, занятости, финансов и торговли, а также бюджета и налогов. Мы получили официальные данные с 1 октября 2019 года, добавили к ним понятные визуализации и объединили на одной странице", — рассказал Дубилет.

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Экс-чиновник подчеркнул, что теперь можно не гадать, а точно определить сколько украинцев вернулось в страну (463 тысяч человек), насколько упал объем продаж обуви и одежды в магазинах (-98,6%), как меняется количество безработных (431 тысяч человек), и которая из областей меньше потеряла доходов в местный бюджет.

"Дашборд будет функционировать на период карантина и в течение времени, необходимого для восстановления работы экономики. Вскоре на нем появятся новые показатели и возможность их исследовать более детально. Чтобы не пропустить новые показатели на дашборда, можно подписаться на группы в телеграмме или Фейсбук (ссылка наверху дашборда)", — подытожил Дубилет.

Веб-адрес дашборда: q.rating.zone.

Ранее Дубилет призвал украинские власти форсированно внедрить тотальную диджитализацию государственных услуг.