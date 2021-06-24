Дубилет запустил маркетплейс для продажи сельхозземли

Бывший министр Кабинета министров и один из создателей Монобанка Дмитрий Дубилет запустил платформу для продажи сельскохозяйственной земли.

По его словам, запуск проекта приурочен к отмене моратория на покупку/продажу земли.

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"Идея простая: владельцы паев смогут выставить на нашем сайте объявление и начать получать предложения от потенциальных покупателей. Покупатели, в свою очередь, с помощью удобной системы фильтров смогут находить интересную землю и делать по ней предложения", — написал Дубилет в своем Telegram-канале.

При этом, он отметил, что реализация такой идеи оказалась очень непростой.

"Во-первых, процесс купли/продажи земли получается в нашей стране довольно запутанным. В нем задействованы нотариусы, банки, оценщики, арендаторы с приоритетным правом выкупа… Мы подробно проработали этот процесс, и наша служба поддержки будет помогать продавцам на всех его этапах.

Во-вторых, мы интегрировались с множеством систем. Например, с системой спутниковых снимков, чтобы выводить по каждому участку подробные данные по метеорологической истории и выращиваемым культурам.

В-третьих, мы понимаем, что владельцами земли часто являются жители села в возрасте. Поэтому мы развиваем сеть наших представителей по регионам, которые будут помогать продавцам на всех этапах", — рассказал экс-министр.

Дубилет добавил, что сейчас на сайте dobrozem.com.ua есть возможность подать информацию о своем пае.

"Наша служба поддержки уже сейчас поможет оценить, все ли документы в порядке, а также оценить потенциальную стоимость. В июле, когда запустится рынок, сайт заработает на полную", — подытожил Дубилет.

Напомним, Верховная Рада Украины в ночь с 30 на 31 марта приняла закон о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Он предусматривает, что рынок должен заработать с 1 июля 2021 года (ранее должен был заработать с 1 октября 2020 года) после чего еще два года только физические лица смогут покупать землю, и не более 100 гектаров.

Для юридических лиц рынок земли должен заработать с 2024 года. При этом в своей собственности компании смогут концентрировать в 10 тысяч гектаров.