Бизнес 1 час назад

Две киевских гостиницы получили пятизвездочный статус

В то же время двум гостницам, которые претендовали на три звезды, эту категорию не согласовали

City Holiday Resort & SPA. Фото: TripAdvisor City Holiday Resort & SPA. Фото: TripAdvisor
City Holiday Resort & SPA. Фото: TripAdvisor

Комиссия по категоризации гостиниц Государственного агентства развития туризма присвоила категории пяти заведениям, подававшимся впервые, а также подтвердила "звезды" еще двум. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, City Holiday Resort & SPA и Mercure Kyiv Congress (Киев) получил пять звезд, "Астория" (Львов) — четыре, APC PALACE и Alice Place (Одесса) — четыре, "Гагарин" (Одесса) — четыре, Premier (Каменское) — три.

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Из-за несоответствия многим требованиям гостиницам "Юбилейная" (Сумы) и Helicopter (Кременчуг), которые претендовали на три звезды, эту категорию не согласовали.

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Среди основных причины отказа — непригодное состояние для проживания части номерного фонда и неприспособленность условий для людей с инвалидностью.

Напомним, что 30 марта ГАРТ присвоило категории десяти украинским гостиницам. В частности, впервые пять "звезд" получила гостиница Chalet Equides в селе Лесники Киевской области. В то же время харьковская гостиница "Мистерия" получила отказ в присвоении трех "звезд" из-за несоответствия сразу множеству требований. 

Отметим также, что в тот же день Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей разрешила обустройство залов игровых автоматов в первых трех украинских гостиницах.

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