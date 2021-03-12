Две компании получат лицензии на открытие казино в гостиницах Львова и Одессы

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст две лицензии наземным казино в гостиницах — ООО "Примум" и ООО "Небула Геймс". Об этом сообщила пресс-служба Комиссии на своем официальном Telegram-канале.

Так, ООО "Примум" получит лицензию на открытие казино на первом и седьмом этажах одесского отеля "Гагарин" общей площадью 4227,6 квадратных метров.

ООО "НЕБУЛА ГЕЙМС" сможет открыть игровое заведение на втором этаже львовского отеля "Гранд Отель" общей площадью 500,5 квадратов.

"Организаторов ждет уплата за лицензию в течение 10 дней после уведомления", — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, по закону о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр размер платы за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино для Киева устанавливается в размере 360 млн грн. Для других городов стоимость составляет 180 млн грн.

Напомним, ранее Комиссия выдала разрешения ООО "Хотел Проперти" на открытие казино на первом и подвальном этажах гостиницы "Лыбидь" и ООО "ЛД-Перспектива" в подвале гостиницы "Русь". Разрешения на игорную деятельность выдавали также во Львове, Харькове, Одессе, Виннице, Ровно и Белой Церкви.

Также сообщалось, что генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский примет предложение об обустройстве казино или гостиницы при продаже здания Главпочтамта на Майдане Независимости в Киеве, однако пока "этот вопрос не является приоритетным".

В качестве примера такого преобразования с сохранением исторического здания Смелянский назвал почтамт в столице США Вашингтоне, выкупленный в свое время миллиардером Дональдом Трампом, позже ставшим американским президентом.

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