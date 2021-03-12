Бизнес 1 час назад

Две компании получат лицензии на открытие казино в гостиницах Львова и Одессы

Игровые заведения появятся на первом и седьмом этажах одесского отеля "Гагарин" и на втором этаже львовского отеля "Гранд Отель"

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст две лицензии наземным казино в гостиницах — ООО "Примум" и ООО "Небула Геймс". Об этом сообщила пресс-служба Комиссии на своем официальном Telegram-канале.

Так, ООО "Примум" получит лицензию на открытие казино на первом и седьмом этажах одесского отеля "Гагарин" общей площадью 4227,6 квадратных метров.

Кратко и по делу в Telegram

ООО "НЕБУЛА ГЕЙМС" сможет открыть игровое заведение на втором этаже львовского отеля "Гранд Отель" общей площадью 500,5 квадратов.

"Организаторов ждет уплата за лицензию в течение 10 дней после уведомления", — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, по закону о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр размер платы за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино для Киева устанавливается в размере 360 млн грн. Для других городов стоимость составляет 180 млн грн.

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Напомним, ранее Комиссия выдала разрешения ООО "Хотел Проперти" на открытие казино на первом и подвальном этажах гостиницы "Лыбидь" и ООО "ЛД-Перспектива" в подвале гостиницы "Русь". Разрешения на игорную деятельность выдавали также во Львове, Харькове, Одессе, Виннице, Ровно и Белой Церкви.

Также сообщалось, что генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский примет предложение об обустройстве казино или гостиницы при продаже здания Главпочтамта на Майдане Независимости в Киеве, однако пока "этот вопрос не является приоритетным".

В качестве примера такого преобразования с сохранением исторического здания Смелянский назвал почтамт в столице США Вашингтоне, выкупленный в свое время миллиардером Дональдом Трампом, позже ставшим американским президентом.

Источник фото: Depositphotos

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