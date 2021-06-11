Джіт В'яси: зростання попиту на візи — це сигнал зміцнення довіри в сфері подорожей

Індустрія закордонних поїздок продовжує зазнавати збитків від пандемії: за результатами 1 кварталу 2021 року кількість мандрівників скоротилося на 83% в порівнянні з таким же періодом 2020 року. Але незважаючи на це, вже з'явилися перші ознаки відновлення галузі. Про туризм і ситуацію в галузі Delo.ua поговорило з головним операційним директором регіональної групи компанії VFS Global Джітеном В'яси.

Ваша компанія управляє майже 3,5 тисячею візових центрів в 144 країнах — результат за 20 років роботи вражає. У тому числі в Україні у Вас 17 центрів, які щороку видають близько мільйона віз. Ви тримаєте руку на пульсі міжнародних поїздок. На Ваш погляд, коли можна очікувати відновлення туристичних потоків між країнами на докризовому рівні?

- Поки, на жаль, ситуація невизначена. Кількість випадків зараження коронавірусом в деяких регіонах зростає. У різних країнах все ще застосовуються обмеження при в'їзді. Тому було б передчасно робити будь-які прогнози.

Очевидно, що повне відновлення в галузі відбудеться, коли світ навчиться жити з COVID-19. Тоді в туризмі знову можна очікувати активне зростання в середньо- і довгостроковій перспективі.

Як показує досвід, туристична індустрія стійка до різних потрясінь і поступово відновлюється після кризи, навіть таких, як війна, терористичні атаки або спалаху хвороб. Потреба в зарубіжних поїздках для відпочинку або у справах зараз особливо відчувається. Люди прагнуть виїхати з першою нагодою. Відкладений попит і ефективні заходи по запобіганню поширення коронавирусной інфекції — ключові фактори для відновлення галузі.

Для нашої компанії гарантії безпеки і комфорту для клієнтів і персоналу також мають першорядне значення. Наші співробітники успішно адаптувалися до ситуації, незважаючи на всі складнощі.

Ми бачимо ознаки пожвавлення в вигляді "туристичних бульбашок" (домовленості між країнами з низьким рівнем поширення COVID-19 про вільне переміщення громадян — прим. Delo.ua) з полегшеним карантинним режимом. Це яскраве свідчення успішної взаємодії між урядами і авіакомпаніями, що також важливо. Хід вакцинації в різних регіонах і припинення паніки у зв'язку з COVID-19 також сприяють відновленню подорожей.

Якщо говорити про Україну, то на сьогоднішній день компанія обслуговує 16 посольств іноземних держав в 17 візових центрах. За останні кілька місяців ми спостерігаємо пожвавлення в цих візових центрах. Це важливий сигнал зміцнення довіри в сфері подорожей...

Як, на вашу думку, тепер зміняться подорожі?

- Питання здоров'я та безпеки будуть ключовими для мандрівників при ухваленні рішення, чи варто їхати і куди. Способи бронювання і переваги за типами турів почали змінюватися ще до пандемії. Але тепер вони все впевненіше рухаються до цифрових і персоналізованих моделей. Ми особливо це помічаємо в Європі і країнах СНД, де технології впроваджувалися досить активно.

Клієнти виявляють більшу готовність вибирати безпечні та ексклюзивні послуги, якими можна скористатися, не виходячи з дому — будь то заявка на візу або бронювання авіаквитків. Популярність нашої пропозиції "Віза у Вашого порогу" це підтверджує.

Відповідаючи на таку зростаючу потребу, компанія VFS Global зосередилася на переосмисленні шляху клієнта, щоб перенести більшу частину процесу подачі заяви на отримання візи в онлайн з метою безпеки для здоров'я людей.

Ще одним наслідком пандемії став прискорений розвиток сталого туризму. Уряди задумалися над тим, як регулювати перенасичені напрямки, просуваючи менш відомі, щоб діверсііфіціровати туристичні потоки на додаток до переходу на цифрові і безпаперові канали комунікацій.

Чи зміниться процес оформлення віз? Якщо так, то як?

- Ще задовго до пандемії відбулися зміни в тому, як клієнти бачать отримання будь-яких послуг, сфера подорожей і оформлення візових документів не виняток. Сьогодні, інструменти на базі інформаційно-комунікаційних технологій широко застосовуються в світі. Ними користуються люди різного віку, більш того, значно краще ніж це було раніше. Візові центри адаптуються до цих реалій.

Обробка заявок на отримання візи за своєю природою має на увазі дотримання строгих протоколів і здійснення перевірок на кожному етапі відповідно до законодавства різних країн. Оцифрування передбачає інтеграцію технологій в існуючі процеси подачі заявки на візу при дотриманні суворих стандартів захисту даних.

Ми були одними з піонерів цифрової трансформації, впроваджуючи по всьому світу інноваційні послуги і рішення, що забезпечують легкість і зручність для клієнтів. Попередня перевірка документів онлайн, електронні платежі, віддалена подача заявок, послуга отримання візи додому або доставка паспортів — ми прагнемо зробити процес подачі заявки на візу максимально зручним.

Тепер ми включили заходи з охорони здоров'я в кожен етап цього процесу. Компанія також пропонує цифрові послуги, які стають онлайн-альтернативою для клієнтів. Крім того, ми використовували нашу глобальну мережу для розширення сервісу. Наприклад, VFS Global дає можливість запису на прийом для здачі тестів на COVID-19 перед від'їздом у співпраці з уповноваженими лабораторіями та надання електронних медичних довідок на окремих маршрутах в партнерстві з технологічними компаніями.

Звичайно, стрімкі зміни в нашому житті в зв'язку з пандемією можуть викликати у представників бізнесу певні побоювання щодо того, як адаптуватися до нових економічних умов. Але вони також дають можливість сфері послуг переглянути свої внутрішні процеси і інтегрувати в них цифрові рішення.

Прихильність інноваціям і прийняття "нової реальності" дає поштовх для розвитку всіх учасників ринку. Подорожі є потужним фактором економічного зростання. І наша компанія, як лідер в сфері візових послуг, прагне взяти на себе частину роботи, щоб сприяти відновленню міжнародних поїздок.

Ми переходимо на електронні канали взаємодії, думаємо про безпеку і збереження здоров'я мандрівників, будуємо екосистему для подорожей у співпраці з урядами та партнерами, що підтримують роботу нашого глобального бізнесу, забезпечуємо зайнятість в країнах, де ведемо бізнес.

Як Ваші технологічні інновації сприяють розвитку екосистеми безпечного туризму?

- Лідери ринку встановлюють стандарти в галузі, змінюють правила гри, щоб бути готовими до майбутніх викликів. У пандемію ми приділили особливу увагу впровадженню технологічних інструментів для більшої зручності та "безконтактної" взаємодії з нашими клієнтами. Наприклад, в Україні введена додаткова послуга подачі заявок поштою, без відвідування візового центру. Це забезпечило безперебійну обробку документів і в локдаун. Також можливість провести оплату онлайн, пройти попередню перевірку документів віддалено, замовити доставку візи простим повідомленням у Twitter, передати паспорт кур'єром, прийти на прийом виключно по запису — ніяких "живих черг". Ці сервіси набули поширення в різних країнах.

Що стосується підтримки клієнтів, ми впровадили такі інструменти, як інтерактивна голосова відповідь (IVR) для наших гарячих ліній і чат-бот, щоб скоротити час обробки і зменшити кількість помилок при заповненні анкет.

З точки зору сталого розвитку ми працюємо над тим, щоб наша діяльність була нейтральною по емісії СО2. Компанія запустила великий проект по зниженню викидів парникових газів, відмови від пластикових пляшок в візових центрах і переходу на використання відновлюваних джерел енергії. Уже більше чверті наших офісів по всьому світу працюють на "зеленої" енергії.

В цілому, ми прагнемо підвищити ефективність процесів, щоб компанія VFS Global залишалася орієнтованою на клієнта, технологічно просунутою, економічно стабільною. І це сигнал для галузі в цілому — що ми всі рухаємося до гнучких, перспективних трансформаційних моделей, які можуть забезпечити нам стійке майбутнє.

Зараз йде дискусія про паспорт здоров'я або вакцинації. Як ви вважаєте, чи потрібні такі додаткові сервіси для міжнародних подорожей?

- Заходи, пов'язані зі здоров'ям, стали, мабуть, найбільш важливим фактором відновлення галузі гостинності для урядів і туристів. Це стосується всіх країн: з яких виїжджають і куди в'їжджають. Тому цей напрям залишиться пріоритетним, в тому числі на основних туристичних ринках.

Механізми ефективної співпраці між приватним сектором і службами прикордонного контролю вже обговорюються і впроваджуються в ряді країн. Наприклад, VFS Global співпрацює з технологічними компаніями, що надають користувачам захищений сервіс управління своїми медичними даними з результатами тестів на коронавірус, допомагаючи тим самим боротися з їх підробкою. Таке партнерство у нас налагоджено з сінгапурською компанією Accredify, яка розробила додаток з функцією цифрового паспорта здоров'я. При посадці в літак представник авіакомпанії може швидко перевірити результат останнього тесту пасажира, що дозволяє прискорити процедуру оформлення на рейс. Така можливість є для подорожей з Сінгапуру в Індонезію. У найближчі місяці ця послуга буде розширена на кількох інших коридорів.

У той же час в якості додаткових заходів безпеки зберігається тестування перед вильотом. Тільки пасажири з негативним результатом можуть потрапити на літак, а з позитивним — відправляються на карантин. У партнерстві з кількома авіакомпаніями і лабораторіями ми забезпечили можливість безперешкодної запису на прийом для проходження тестів на COVID-19 в понад 40 країн.

Результати такого тестування в якості додаткової гарантії безпеки стануть ключем до підтримання попиту на поїздки і ефективним засобом на підтримку внутрішнього і міжнародного туризму. Оскільки програми економічного розвитку часто включають туристичну сферу, я впевнений, що заходи, що вживаються, вони позитивно позначаться на галузі і прискорять її відновлення, незважаючи на переважну невизначеність.

Широко застосовуючи технологічні рішення, ми прагнемо до оптимальної інтеграції в існуючі системи та процеси в сфері міжнародних поїздок з кінцевою метою — підвищення задоволеності клієнтів.

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Чи дасть цей перехід до цифрових технологій поштовх для міжнародних подорожей, коли кордони відкриються?

- Ми розглядали пандемію і тимчасові паузи в роботі як можливість трансформуватися і стати сильніше в майбутньому. Питання безпеки для здоров'я мають першорядне значення для мандрівників при виборі напрямків і виду транспорту при поїздках. Тому використання "безконтактних" цифрових технологій стане вирішальним.

Беручи до уваги, що ми працюємо з персональною інформацією, VFS Global усвідомлює, що її захист — це основоположні вимоги. Компанія використовує високі стандарти в цій сфері відповідно до вимог урядів країн, де ми працюємо. Це гарантує безпечне управління великими обсягами даних протягом усього їх життєвого циклу, що стосується як первинних, так і цифрових документів.

Індустрія туризму, ймовірно, буде застосовувати більше цифрових рішень — від планування подорожей до взаємодії з клієнтами з гарантією дотримання санітарних норм і більш широким обсягом туристичного страхування.

Як я говорив, ми інвестували та будемо продовжувати це робити — в цифрові послуги, які готують нас до майбутнього.

Про що слід пам'ятати туристам, коли кордони для подорожей відкриються?

- У постковідному світі громадяни і уряду, як і зараз, будуть уважно стежити за темпами поширення інфекції в різних країнах. Питання охорони здоров'я будуть пріоритетними для всіх.

У зв'язку зі змінами в правилах транскордонних поїздок і постійним введенням локдаунов, туристам доведеться регулярно відслідковувати офіційну інформацію з подорожей, щоб бути в курсі рекомендацій в сфері охорони здоров'я та інструкцій щодо ізоляції.

Мандрівники повинні будуть проявляти пильність щодо проблем зі здоров'ям, розглядати альтернативні можливості для поїздки, в тому числі в менш людні туристичні місця, складати більш ретельні плани маршрутів, щоб обмежити будь-які непередбачені обставини, бути готовими до незапланованого перебування в разі обмежень пересування, перевіряти термін дії паспорта, бути в курсі того, чи покриває медична страховка COVID-19, і завжди перевіряти достовірність джерел інформації.

Що стосується VFS Global, то ми оперативно оновлюємо актуальну інформацію та рекомендуємо клієнтам відвідувати наші сторінки в соціальних мережах, а також ознайомитися з рекомендаціями щодо COVID-19 або шукати відповіді на конкретні питання на сайті www.vfsglobal.com для отримання актуальної інформації в режимі реального часу.

Тут важливо ще раз підкреслити, що здоров'я і безпека наших співробітників є для нас пріоритетом. Превентивні заходи в цьому напрямку в багатьох допомогли забезпечити необхідний, безпечний сервіс для клієнтів навіть в ці важкі часи, гарантуючи, що вони завжди мають доступ до своєчасної та точної інформації про процес подачі заявки на візу.