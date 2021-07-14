ЕБА призвала депутатов поддержать закон о привлечении инвестиций через приватизацию

Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает законопроект №4572 про стимулирование привлечения инвестиций путем приватизации и аренды государственного и коммунального имущества. Экономический эффект от принятия законопроекта оценивается в 12-15 млрд грн в следующем году и 200 млрд грн в дальнейшем.

О поддержке законопроекта говорится в официальном заявлении ЕБА.

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"Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации концептуально поддерживают изменения, предложенные этим законопроектом, и убеждены, что оживление процессов приватизации может стать хорошим стимулом для развития различных индустрий и возрождения государственных предприятий", — заявили в ЕБА.

Законопроектом, разработанным Фондом госимущества в сотрудничестве с народными депутатами, предлагается обновить редакцию Закона Украины "Про Фонд государственного имущества" и внести изменения в ряд кодексов в контексте приватизации и аренды государственного и коммунального имущества. Уже завтра законопроект должен быть вынесен на рассмотрение в Верховной Раде.

"Мы надеемся, что народные депутаты поддержат изменения, направленные на реформирование и совершенствование процессов приватизации и аренды государственного имущества. Со своей стороны эксперты Ассоциации готовы участвовать в дальнейшей доработке законопроекту для учета замечаний от практиков — представителей бизнеса", — подчеркнули в ЕБА.

Эксперты ассоциации также готовы присоединиться к дальнейшей доработке и усовершенствованию отдельных положений закона перед вторым чтением.

Отметим, комплексный законопроект вводит четкие критерии передачи объектов на приватизацию, внедрение системы контроля за использованием госимущества, а также закрепляет прозрачность процедур.

Ранее сообщалось, что приватизация принесла в госбюджет более 4,5 млрд грн с начала 2020 года. В этом году, благодаря старту большой приватизации, сумма поступлений должна составить 12 млрд грн.