ЕБРР одобрил "Астарте" кредит на $25 млн для строительства и покупки зернохранилищ

Агропромышленный холдинг "Астарта" потратит $25 млн кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на строительство и приобретение сахарных и зернохранилищ. Об этом сообщил старший советник банка Антон Усов.

По словам Усова, проект прошел все необходимые процедуры одобрения в банке.

"Астарта" планирует построить и приобрести шесть зернохранилищ общей мощностью 480 тыс. тонн и построить одно хранилище сахара общей емкостью 50 тыс. тонн в Полтавской и Хмельницкой областях. По информации ЕБРР, общая стоимость проекта оценивается в $83,1 млн.

Отметим, что проект расширения мощностей для хранения сахара и силоса "Астарта" кредитует также Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

В сентябре 2017 года ЕИБ одобрил кредит на проект улучшения энергоэффективности сахарных заводов "Астарты": улучшение логистики, строительство новых мощностей для хранения сахара и силоса. В рамках программы InnovFin, ЕИБ поможет "Астарте" внедрить IT-решения для оптимизации работы холдинга.

При этом, доля участия ЕИБ в проекте не раскрывается.

В "Астарте" подтвердили Delo.UA, что оба кредита финансируют один большой проект — расширения мощностей для хранения.

Это не первая инвестиция "Астарты" в энергоэффективность: компания построила биоэнергетический комплекс (БЭК) в Глобино (Полтавская обл.) для обеспечения биогазом сахарного и соеперерабатывающего заводов.

БЭК перерабатывает промышленные отходы заводов, пожатвенные остатки, силос сорго и подает обратно на заводы биогаз. На сегодняшний день, БЭК заменяет 75 тыс. куб. м природного газа в сутки.

"Биогаз замещает до 50% нужного газа в период переработки сахарной свеклы и до 70% — в период переработки сои", — рассказали в пресс-службе компании.

По словам представителей компании, биоэнергетический комплекс "Астарты" решает проблему отходов с двух заводов и работает над энергонезависимостью.

В 2016 году компания решила продолжить инвестиции в биоэнергетику и построить когенерирующую электростанцию, мощностью 12 МВт.

"Астарта" — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Чистая прибыль компании в 2016 году выросла в 5,2 раза по сравнению с 2015 годом — до 83 млн евро, консолидированная выручка — на 17%, до 360 млн евро.