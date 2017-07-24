ЕБРР выделил $5 млн крупному производителю курятины

ЕБРР предоставил кредит в сумме $5 млн крупному отечественному производителю курятины "Днепровской агропромышленной группе"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в сумме $5 млн "Днепровской агропромышленной группе" на строительство бойлера на биомассе, который позволит улучшить операционные и экологические показатели компании.

Об этом сообщает старший советник банка Антон Усов на своей странице в Facebook.

Паровой бойлер на биомассе мощностью 12 т/ч позволит уменьшить потребление воды на 60% и природного газа — в пять раз. После введения в эксплуатацию этот бойлер обеспечит сокращение выбросов CO2 на 9300 тонн в год, уточнил Усов.

Кредит будет сопровождаться стимулирующим грантом в размере $850 тыс., который будет предоставлен в рамках программы ЕБРР "Центр финансирования и передачи технологий смягчения климатических изменений" (ФИНТЕК), созданной с целью передачи технологий в сфере смягчения климатических изменений и адаптации к ним.

"Днепровская агропромышленная группа" — один из крупнейших производителей курятины в Укриане. Входящий в группу птицекомплекс "Днепровский" входит в топ-10 производителей курятины по показателям чистого дохода. По итогам 2015 года чистый доход компании составил 1,4 млрд грн, прибыль — 52 млн грн.