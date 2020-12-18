Единый сервис 104.ua присоединился к национальному проекту "Дія.Цифрова освіта"

В рамках сотрудничества между Министерством цифровой трансформации и ООО "104.ua" центры обслуживания клиентов "104.ua Клієнтський простір" превратятся в цифровые хабы. В них желающие смогут получать уроки цифровой грамотности в рамках всеукраинского проекта "Дія. Цифрова освіта".

На первом этапе цифровыми хабами станут 18 региональных центров "104.ua Клієнтський простір", расположенные в областных центрах Украины.

"Мы планируем, что все наши центры обслуживания, которых насчитывается 125 по всей Украине, присоединятся к проекту "Дія. Цифрова освіта". Для этого более 40 наших специалистов уже прошли обучение и станут тренерами. Они будут передавать свои знания об использовании "Дії" и будут вовлекать потребителей в диджитал", — отметил директор ООО "104.ua" Юрий Петрук.

В ближайшие недели десятки других хабов 104.ua также присоединятся к национальному проекту по развитию цифровой грамотности "Дія.Цифрова освіта".

Заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что благодаря партнерству еще больше украинцев получат возможность посетить локации, где можно бесплатно получить доступ к сайту "Дія.Цифрова освіта" и пройти обучение цифровой грамотности.

Первыми хабами 104.ua, которые уже присоединились к национальному проекту по развитию цифровой грамотности "Дія.Цифрова освіта", стали:

• Винница, улица Шмидта, 32

• Луцк, проспект Молодежи, 14-А

• Днепр, улица Паторжинского, 24

• Каменское, улица Лесопильная, 8-А

• Житомир, улица Киевская, 54

• Ужгород, улица Погорелова, 2

• Запорожье, улица Южное шоссе, 52

• Ивано-Франковск, улица Короля Данила, 37

• Кривой Рог, улица Виталия Матусевича, 2-А

• Львов, улица Золотая, 42

• Николаев, улица Никольськая, 25-А

• Ровно, улица Академика Грушевского, 8

• Сумы, улица Алексея Береста, 21

• Дергачи, улица Каштановая, 5

• Харьков, Гимназийная набережная, 18-А

• Хмельницкий, улица Свободы, 22

• Черновцы, улица Главная, 243

• Чернигов, проспект Победы, 108-А

Министерство цифровой трансформации Украины продолжает поиск хабов цифрового образования по всей Украине.

Напомним, компания 104.ua основана Региональной Газовой Компанией с целью внедрения единых стандартов качественного обслуживания потребителей природного газа. РГК — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.