Эффективное ссылочное продвижение: как предоставить клиенту информацию в лучшем виде

Массовый переход бизнеса в онлайн-среду, высокий уровень конкуренции между компаниями и возрастающие требования со стороны пользователей вынуждают искать новые способы выделиться.

Теперь важно не только заявить о себе, но и удержать внимание: для сайтов один из самых эффективных способов достичь этого — поисковое, в том числе и ссылочное продвижение. Повышая видимость площадки в выдаче, можно обеспечить стабильный трафик.

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Уместно пользоваться и другими, в том числе маркетинговыми инструментами, чтобы заполучить новых клиентов.

SEO-механика 2021

В 2021 году механика поискового продвижения претерпела значительные изменения. Во главу угла ставится комфорт пользователя: он должен получать нужную ему информацию в наилучшей форме.

Соответственно, перенасыщенные ключевыми словами тексты и хаотичное наращивание ссылочного профиля не только не даёт ожидаемого результата, но и приводит к санкциям от поисковой системы.

Для эффективного продвижения необходимо сотрудничать с авторитетными платформами: украинские компании могут обратить внимание на UA-REGION.

О платформе

Сама по себе платформа предназначена для размещения и рекламирования бизнеса: компании могут рассказать о себе, повысить узнаваемость бренда, лояльность со стороны пользователей, расширить клиентскую базу и так далее. А заказывая платное размещение по одному из тарифов, можно также параллельно продвигаться в поисковой системе Google.

Преимущество заключается в том, что этот сайт и дочерние платформы соответствуют всем современным требованиям: во-первых, он отличается отличными SEO-метриками, что учитывается основными поисковыми системами. Домен существует больше 15 лет и гарантирует эффективную внешнюю оптимизацию и ссылочное продвижение.

Трастовые ссылки

Сотрудничая с UA-REGION, представители бизнеса, в числе прочего, получают трастовые ссылки с 9 порталов проекта. Что это значит?

В процессе ранжирования Google учитывает практически все ссылки, но их вес существенно различается. Используя в качестве донора ресурс с сомнительной репутацией и переспамом, добиться ожидаемого едва ли удастся.

Зато ссылки со старых, авторитетных ресурсов учитываются в первую очередь. Их сложно заполучить самостоятельно, поскольку такие сайты редко идут на сотрудничество, но в UA-REGION эта услуга входит в пакет.

VIP-профиль

В контексте VIP-тарифа компания получает дополнительные привилегии. Прежде всего, наиболее полное заполнение профиля.

Указывать можно:

Контактные данные; Схему проезда; Логотип; Информацию о компании; Изображения и так далее.

Профиль рекомендуется заполнять как можно тщательнее. Потенциальному клиенту важно узнать о компании, прежде чем заказать товар или услугу, и те, кто позволяет быстро изучить основные данные, получают неоспоримое преимущество перед конкурентами.

Полный профиль отображается не только на UA-REGION, но и на POSHUK.COM, DLAB.COM.UA и других ресурсах.

Заключение

Сотрудничая с авторитетными сайтами по типу UA-REGION, можно добиться отличного результат в продвижении бизнеса. Это не только размещение на старой посещаемой платформе, но и дополнительные услуги в пакетах: продвижение в поисковой системе, повышение рейтинга компании и даже продвижение в Facebook.

Вам необходимо лишь выбрать и подключить один из тарифов, а затем заполнить профиль компании.