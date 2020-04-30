Экологичность, как средство выживания бизнеса

Экологичность и социальная ответственность часто воспринимаются как бремя, которое должен нести бизнес, чтобы прилично выглядеть. Одни расходы и никакой прибыли. Председатель правления Сети Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук считает, что это — ошибочное мнение.

Глобальный договор ООН — самая большая в мире инициатива, созданная для продвижения принципов корпоративной, социальной и экологической ответственности среди бизнеса. К ней уже присоединилось более 10500 компаний из 163 стран мира.

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Глобальный договор объединяет компании и организации, которые соответствуют 10 Принципам инициативы и Целям устойчивого развития ООН. Украинская локальная сеть Глобального договора ООН была создана в 2006 году и сейчас она активно развивается.

Сколько украинских компаний уже присоединились к инициативе?

— Сейчас к инициативе подключилось уже 64 украинских компании. Это те, кто действительно понимает, зачем это им нужно и как они могут это использовать. В 2020 году присоединились уже десять и еще четыре компании находятся в процессе присоединения. Это — небывалый показатель. Обычно процедура присоединения занимает около двух недель. За это время компанию проверяет глобальный офис, после чего происходит подписание всех документов в Украине. Сейчас, в связи с карантином, процедура присоединения к Глобальному договору может занять около месяца.

Четырнадцать компаний за последние три месяца — это действительно много. Раньше такого никогда не было, разве что в те времена, когда процедура была бесплатной и все присоединялись на хайпе. Сейчас присоединение платное во всех странах. Поэтому к нам приходят только те, кто действительно верит в силу Глобального договора.

Что это дает бизнесу?

— В первую очередь, это — репутация и, в долгосрочной перспективе, присоединение к Инициативе влияет на стоимость компании. Недавно вышел отчет Bloomberg о том, что компании, которые являются социально и экологически ответственными, даже в момент кризиса, когда акции других компаний падают, все равно остаются на плаву.

Стоимость такого бизнеса выше, чем у конкурентов, которые решением этих проблем не занимаются. Присоединение к Глобальному договору ООН не монетизируется очень быстро, но в долгосрочной перспективе, это сильно влияет на стоимость компании, на возможность получения инвестирования, на стоимость кредитов от банков".

Как идет работа сейчас?

— Сейчас мы, как и все, работаем удаленно и никаких проблем в связи с этим не испытываем. Последний раз я появлялась в офисе неделю назад. Все рабочие вопросы можно решать не выходя из дома. Раз в день мы проводим видеоконференцию с командой: ставим задачи на день, рассказываем, что удалось сделать, а что нет, делимся новостями.

Сейчас мы в процессе перехода на электронный документооборот. Мы подключились к системе Deals. Думаю, что в итоге мы получим достаточно большой бенефит, так как в настоящий момент все наши сотрудники находятся в разных местах и процесс обработки документов из-за этого затруднен.

Мы — общественная организация, а не бизнес, тем не менее, оборот документов достаточно большой. Мы ведем несколько международных проектов. И хотя мы и так следуем всем требованиям законодательства по сбору и хранению документов, отчитываться перед международным донором — всегда непросто. Это затратно по времени, которое необходимо на сбор и обработку отчетных документов. Переход же на электронный документооборот существенно облегчит нам жизнь".

Александр Вернигова, СЕО "Deals: "Наш продукт предназначен для перевода внешнего, юридически значимого документооборота в безбумажный вид. Все договора, акты и счета, все документы, которыми обмениваются друг с другом компании, партнеры и контрагенты может быть переведены в электронный формат. Его основные преимущества: экономия денег, времени и экологичность. Для электронного документооборота нет необходимости жечь бензин и вырубать деревья. Недавно наша компания начала процесс присоединения к Глобальному договору ООН, так как наша политика, цели и задачи полностью соответствуют 10 принципам Сети"

Как карантин и кризис повлияет на бизнес?

— Я уверена, что после этого кризиса мир уже никогда не будет прежним. Это — однозначно. Все сейчас поняли, что работа компаний может быть организована по-другому. Человек может адаптироваться к чему угодно. Многие представители бизнеса почувствовали, что в удаленной работе есть своя прелесть. Да, социально перестроиться сложно, но эффективность в работе не упала. Даже сейчас, когда мы все работаем из дома и каждый сам выстраивает свой график, мы не чувствуем, что у нас есть какой-то пробел. Мы работаем также, может быть даже более креативно.

Рождаются новые идеи. Появилось больше времени для самообучения. Можно позаниматься дополнительно, пройти какой-то курс. К суткам добавилась пара часов, которые раньше уходили на проезд к работе.

Какими будут уроки пандемии для бизнеса?

— Внедряя новые, экологичные технологии, компании сокращают расходы, а гибкий график работы может даже повысить эффективность. Еще задолго до проблем, связанных с коронавирусом, любопытный эксперимент был проведен Microsoft. Руководство компании предложило сотрудникам перейти на четырехдневную рабочую неделю с тремя выходными. Оказалось, что в течение этих четырех дней люди могут работать более эффективно, понимая, что их ждут целых три выходных впереди. Все задачи выполнялись в срок, в некоторых случаях даже быстрее и креативнее. У людей была мотивация более продуктивно использовать свое рабочее время.

Очень вероятно, что графики работы многих компаний после выхода из пандемии, останутся более гибкими. Представители бизнеса по всему миру уже говорят об этом. Выход из глобального кризиса невозможен без инноваций. Сейчас — время возможностей для многих. Главное — эти возможности увидеть и воспользоваться ними.

Хотелось бы, чтобы компании задумались о том, что можно и нужно работать в соответствии с принципами Глобального договора. Это — не только забота об экологии и социальная ответственность. Это — забота о бизнесе как таковом.