Экологика: как корпоративная инициатива "Фармак" стала проектом национального масштаба

Компания строит в Украине производство европейского уровня, и вопросы экологии для нее в приоритете. Ежегодно в экопроекты она инвестирует десятки миллионов гривен, а одной из наиболее масштабных инициатив стала образовательная программа "Экошкола", созданная в 2018 году и ориентированная на старшеклассников. "Фармак" реализует проект совместно с ОО "Зеленая волна".

Ответственное отношение человека к экологии и потреб­лению не возникает само по себе, его нужно формировать и прививать, и чем раньше начать этот процесс, тем лучше будет результат. Цель проекта "Экошкола" — создать экологический актив молодежного сообщества, сформировать у детей навыки цивилизованного взаимодействия с природой, популяризировать экологический образ жизни и повысить культуру ресурсо- и энергосбережения.

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Пилот проекта был реализован в Шостке, где расположен департамент по производству АФИ ПАО "Фармак". Это производство оснащено современным оборудованием и новейшими системами очистки выбросов со степенью эффективности 95-99%. В создание системы очистных сооружений компания инвестировала более 500 тыс. евро. Участниками первого сезона "Экошколы" стали девять школ города. Учащиеся 8-11 классов прошли трехмесячный образовательный курс по глобальным теоретическим экологическим вопросам и научились применять полученные знания на практике. В 2018 году "Экошкола" вошла в двадцатку лучших социальных проектов Украины.

Успех побудил "Фармак" расширить границы проекта: к программе "Экошкола" присоединились 10 школ Киева. Для школьников было разработано уникальное учебно-методическое пособие, включившее самые главные и важные вопросы, с которыми сталкивается сегодня мир. Учебно-методическое пособие "Экошкола" одобрено Министерством образования и науки Украины.

За первые два года работы "Экошколы" свыше 200 учеников общеобразовательных школ из Шостки и Киева прошли обучение в рамках проекта, осознанно меняя на практике свое отношение к окружающей среде в лучшую сторону.

Примечательно, что обучение в "Экошколе" носит прикладной характер. Здесь учат детей в том числе проектному менеджменту: от обоснования идеи и эффективного управления проектом до умения распоряжаться бюджетом и руководить командой. Дети создают полноценные экопроекты для своих школ, направленные на минимизацию расходов природных ресурсов и экономию средств.

Все проекты участников "Экошколы" оцениваются по нескольким критериям: актуальность и перспективность идеи, экологичность, командная работа и презентация результатов. Также учитывается, какие изменения произойдут в школе после реализации идеи и как новшество улучшит состояние окружающей среды. Отдельное внимание уделяется способности ребят работать в команде, а также вовлеченности в реализацию проекта учителей, родителей, администрации школы и внешних партнеров.

Лучшие проекты воплощаются в жизнь благодаря мини-грантам от компании "Фармак". Такой симбиоз экологических знаний и проектного менеджмента уникален и позволяет детям уже в школе формировать полноценные рабочие проекты. Среди наиболее интересных проектов, удостоившихся грантов, можно отметить электровелосипед для зарядки электронных гаджетов, сенсорные экраны, контролирующие расход воды, энергосберегающий класс.

А с 2020 года к "Экошколе" присоединилась Малая академия наук. В компании уверены, что благодаря совместным усилиям "Фармак", МАН и ОО "Зеленая волна" проект сможет распространиться на большее количество школ и профильных центров по всей Украине. По сути, "Экошкола" вышла на национальный масштаб: в ее рамках была запущена интернет-платформа, где ученики и учителя со всей Украины смогут бесплатно получить самую актуальную информацию о бережливом отношении к окружающей среде. В июне 2020 года ученики 25 школ со всей Украины представили свои экопроекты, три лучших получили мини-гранты от "Фармак" на реализацию. "Фармак" построит экоуголок, закупит 40 контейнеров для макулатуры и установит три бесконтактных сенсорных смесителя и накопительный бак для воды в школах Украины. В "Экошколе" было зарегистрировано более 1200 учеников со всех уголков Украины. В частности, заявки поступили из следующих населенных пунктов: Старый Мизунь, Селидово, Славянск, Изяславск, Люботин, Бердянск, Шостка, Белая Церковь, Львов, Дивизия, Кушугум, Шумск, Краматорск, Лютеж, Мирноград, Дубрыничи, Ватутино и многих других.

Вот так "Экошкола" превратилась в масштабную платформу, которая дает основные знания в области экологии, устойчивого развития и проектного менеджмента. Все это учит школьников экономно использовать природные ресурсы и помогает привлечь средства для реализации экологических новаций. А в ближайшем будущем "Фармак" планирует создать на базе проекта "Экошкола" фандрайзинговую платформу для привлечения инвестиций со стороны украинского бизнеса на реализацию детских экоинициатив. Также в планах масштабировать проект, подключив к нему вузы и, возможно, адаптировав образовательные модули программы для бизнеса.

"Экошкола" не единственная экологическая инициатива "Фармак". Параллельно с наращиванием производственных мощностей компания старается минимизировать влияние на окружающую среду. За 2019 год потребление электроэнергии и газа на гривну выпущенной продукции уменьшилось на 10 и 20% соответственно по сравнению с 2018-м. Кроме того, "Фармак" способствует повышению экологического сознания украинцев: в частности, проводятся экоэкскурсии, реализуется проект "Зеленый офис".

Ужесточение экологического законодательства вынуждает украинский бизнес изменить свое отношение к окружающей среде. Евроинтеграция Украины невозможна без решения экологических вопросов: европейский бизнес при выборе партнера в первую очередь обращает внимание на экологические и социальные программы компании. Поэтому "Фармак" призывает отечественный бизнес и государство поддержать программу "Экошкола". Только так можно быстрее достичь целей Стратегии устойчивого развития Украины до 2030 года, а координирующую роль в этом процессе должны играть объединения предпринимателей, гибкие в принятии решений и располагающие необходимыми ресурсами.