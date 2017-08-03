Экономический комитет Кабмина отправил на доработку финплан "Укртрансгаза"

Правительство не одобрило финансовый план ПАО "Укртрансгаз" с планируемым убытком в 3,8 млрд грн в 2017 год.

Правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности отправил финплан "Укртрансгаза" на доработку, следовательно, Кабмин не будет рассматривать его на следующей неделе.

Финансовый план предусматривал существенный рост капитальных инвестиций в 2017 году, за счет покупки почти 5 млрд куб. м буферного газа у акционера "Укртрансгаза" — НАК "Нафтогаз Украины".

Как объяснил коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, буферный газ хранится в подземных хранилищах "Укртрангаза" и обеспечивает их функционирование.

"Этот газ не может быть сейчас поставлен потребителям, следовательно, с точки зрения стандартов финансовой отчетности он должен учитываться не как товар, а как "основное средство". Фактически он является неотъемлемой частью подземного хранилища газа как "основного средства", — объяснил Витренко.

Поскольку ПХГ находятся на балансе "Укртрансгаза", финансовый план на 2017 год предусматривал покупку буферного газа за 33,991 млрд грн.

"Правительство утверждает финплан "Нафтогаза", где отражены операция по продаже этого буферного газу. Но не утверждает финплан "Укртрансгаза" из-за того, что в нем отражены операция по покупке этого буферного газа", — сетует Витренко.

Документ РБК-Украина

По данным РБК-Украина, документ отклонили по предложению Министерства энергетики и угольной промышленности, которое считало, что эта операция "приведет к увеличению убытков на услуги подземных газовых хранилищ", а Министерство финансов посчитало это вложение "экономически не обоснованным".

По словам Витренко, комитет отклонил финпланы и других "дочек" "Нафтогаза" — "Укргазвыдобування" и "Укртранснафты".

"Укртрансгаз" является оператором газотранспортной системы (ГТС) и подземных хранилищ газа (ПХГ) в Украине. Предприятие на 100% принадлежит государственному холдингу НАК "Нафтогаз Украины". В ходе реформы газового рынка "Укртрансгаз" должен будет передать ГТС новосозданному оператору "Магистральные газопроводы Украины", а ПХГ — "Подземным хранилищам газа".