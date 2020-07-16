Экономить, но не зарабатывать: в Украине создали компактную СЭС в форму куба (ФОТО)

Украинская компания "Карбон КНС", занимающаяся строительством промышленных солнечных электростанций, разработала небольшую домашнюю солнечную электростанцию (СЭС) в форме куба — Cuber, сообщает AIN.

Как отмечает издание, особенности этой электростанции состоят в том, что, в отличие от классических СЭС, установка "Кубера" не требует подготовительных работ и укрепления крыши.

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Cuber представляет собой компактную солнечную электростанцию габаритами 2*2 метра.

Поставляется в собранном виде, но, по словам разработчиков, на то, чтобы собрать конструкцию, подключить и начать пользоваться — уйдет всего один день.

Собрать станцию можно самостоятельно, следуя инструкции, или с помощью электрика.

"Главная наша задача — сделать энергетическую независимость доступной. Мы хотим, чтобы купить солнечную электростанцию ​​было так же просто, как холодильник или стиральную машинку. Вы покупаете, приглашаете электрика и за несколько часов имеете работающую технику", — отмечает руководитель проекта Юлия Полякова.

Cuber стоит $3 000 (81 тысяча грн), номинальная мощность — 3 кВт*ч. По словам разработчиков, этого хватит на то, чтобы на 70% обеспечить электроэнергией среднестатистический по размерам частный дом, укомплектованный всей необходимой техникой.

Как отмечают в "Карбон КНС", Cuber рассчитана только на собственные нужды — она не подходит для того, чтобы зарабатывать на "зеленом тарифе".

Напомним, 10 Июня Кабинет министров Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Документ предусматривает, что производители ВИЭ (возобновляемые источники энергии — Delo.ua) принимают условия добровольной реструктуризации "зеленых тарифов", предусматривающей их уменьшение.