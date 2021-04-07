Экосистеме облачных решений LIGA360 исполняется 1 год

Новый ІТ-сервис позволил быстро адаптироваться к новым условиям удаленной работы, своевременно мониторить и предусматривать риски, а также в целом видеть новые возможности. Более того, именно эта экосистема облачных решений стала тем инструментом, который позволил всей команде находиться в едином информационном поле.

Система LIGA360 сочетала в себе все продукты компании ЛІГА:ЗАКОН и индивидуализировала их для важнейших ролей в компании: позиции топ-менеджера, юриста, руководителя службы безопасности, финансиста, пиарщика, HR-менеджера и т. д. Таким образом, для каждой роли были созданы персонализированные рабочие места с необходимым функционалом. В течение всего года в разработке функционала LIGA360 были задействованы команды разработчиков таких известных продуктов, как Информационно-правовые системы, ContrAgent, Semantrum, Verdictum, Liga:report и ReporTax Bot. Тем не менее система LIGA360 шире по функционалу, чем отдельные продукты, так как является объединяющим фактором, экосистемой для эффективной работы всех функций в бизнесе.

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Первый релиз LIGA360 (MVP) вышел 7 апреля 2020 года и включал следующие модули:

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Управление рисками

Первыми пользователями LIGA360 стали топ-команда ЛІГА:ЗАКОН, команда продаж и сопровождения, а также команда маркетинга и коммуникаций. Только проверив эффективность продукта на собственном примере, компания могла его предлагать клиентам и партнерам.

За этот год LIGA360 претерпела существенное совершенствование и адаптацию для новых целевых аудиторий. Уже в июле 2020 г. в функционал продукта была добавлена опция Чат, в сентябре — модуль Бизнес-разведка. Постепенно, в ноябре того же года, LIGA360 пополнилась модулем Контроль репутации, в декабре добавились Судебные решения. Мартовской новинкой 2021 года стал Приветственный онбординг. Эти модули покрывают реальные бизнес-потребности пользователей системы, помогают эффективно использовать рабочее время.

Безусловно, LIGA360 — уникальное решение для любого бизнеса: и крупного, и малого. Функционал продукта является ярким тому подтверждением. В частности:

дашборд LIGA360 с определением рисков и возможностей позволяет 24/7 следить за всеми внешними изменениями информационной среды;

с определением рисков и возможностей позволяет 24/7 следить за всеми внешними изменениями информационной среды; модуль Бизнес-разведка дает возможность всегда держать руку на пульсе и быть в курсе всех важных событий в деятельности контрагентов и их связей;

дает возможность всегда держать руку на пульсе и быть в курсе всех важных событий в деятельности контрагентов и их связей; автоматизация мониторинга правового поля Украины покажет, вступил ли в силу тот или иной нормативный документ и какие в него внесены изменения;

Украины покажет, вступил ли в силу тот или иной нормативный документ и какие в него внесены изменения; смарт-сигналы (оповещения) сообщают пользователю об изменениях в реестре недвижимости, что помогает бороться с рейдерством, также существует возможность отслеживать информацию о поставщиках и партнерах и т. д.

И это далеко не полный перечень функционала LIGA360. Еще одним существенным преимуществом является возможность всей команды работать в едином пространстве и в едином рабочем инфополе с распределением ролей по функциям. Более того, команда имеет возможность коммуницировать между собой в единой защищенной системе онлайн-пространства.

Согласно данным годовой статистики по компаниям и пользователям, работающим с экосистемой облачных решений LIGA360, всего за данный период было выдано более 41500 рабочих столов, и это количество растет ежедневно.

Председатель совета директоров компании ЛІГА:ЗАКОН Марина Бондаренко: "Сейчас нам особенно важно быть в контексте изменений среды, в которой работает любой бизнес, важно пользоваться проверенными источниками информации и своевременно оценивать риски, которые готовит законодательство, риски, связанные с деятельностью партнеров, клиентов. А также не стоит забывать о постоянном мониторинге и анализе конкурентной среды и своей репутации. Наша компания имеет уникальный 30-летний опыт работы с большими объемами информации, государственными реестрами и вообще содержит в своем портфеле эффективные и полезные ІТ-продукты, которые уже успели себя зарекомендовать и показать высокие результаты. Благодаря всем этим факторам нам удалось создать действительно эффективный продукт из бизнеса и для бизнеса — LIGA360".

Экосистема облачных решений LIGA360 способна обеспечить высокие показатели украинским компаниям и предпринимателям, ведь диджитальные инструменты необходимы всем. Усовершенствование и улучшение функционала LIGA360 продолжается до сих пор. При этом учитываются все рекомендации экспертов и пожелания пользователей.

Попробовать систему LIGA360 можно по ссылке: https://liga360.ligazakon.net/.