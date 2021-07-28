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АПК 30 минут назад

Экс-директора филиала ГПЗКУ уличили в воровстве и продаже зерна на 15 млн грн

Подозреваемого теперь хотят отправить под арест

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили масштабную коррупционную схему в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Как сообщает спецслужба, бывший директор филиала госпредприятия подозревается в растрате бюджетных средств в сумме почти 15 млн грн.

По данным следствия, чиновник организовал коррупционный механизм получения денег на продаже агропродукции. Участники сделки провели незаконное отчуждение 3,2 тысячи тонн зерновых из государственного элеватора и продали их через аффилированные структуры.

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Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нему.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводили сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с детективами НАБУ и под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В свою очередь, в НАБУ уточняют, что речь идет о завладении зерном зерном на сумму более 14,7 млн грн. Расследованием этого дела бюро занимается с марта 2020 года.

"В течение ноября-декабря 2019 года директор филиала АО "ГПЗКУ", злоупотребляя служебным положением, без разрешения владельца, организовал отгрузку зерна, которое находилось на балансе государственной корпорации для реализации коммерческим структурам", — отмечается в сообщении.

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