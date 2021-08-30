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ГМК 20 минут назад

Экс-менеджеры ОГХК организовали новую схему поставок титанового сырья в РФ и Крым — СМИ

Ильменит производства Межиреченского ГОКа, который предназначался для чешской компании "Precheza AS" через компанию-посредника "Osstor GmbH", в собственниках которой указаны сам Юрий Перцев и его супруга, в июне 2021 г. был отправлен из Одессы

Экс-менеджеры ОГХК организовали новую схему поставок титанового сырья в РФ и Крым — СМИ Экс-менеджеры ОГХК организовали новую схему поставок титанового сырья в РФ и Крым — СМИ

Бывшие топ-менеджеры "ОГХК" Руслан Журило и Юрий Перцев организовали новую схему поставок титанового сырья в РФ и Крым в обход существующих санкций. Об этом пишет "Капитал".

Как сообщает издание, ильменит производства Межиреченского ГОКа, который предназначался для чешской компании "Precheza AS" через компанию-посредника "Osstor GmbH", в собственниках которой указаны сам Перцев и его супруга, в июне 2021 г. был отправлен из Одессы судном "Arucas".

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По документам конечным пунктом выгрузки стоял порт Роттердама, однако детальный анализ карго-плана этого судна и его перемещений через общедоступные сайты для отслеживания перемещения судов  показал, что в Роттердаме это судно провело менее суток и, не заходя в сам порт, проследовало в польский Гданьск, где простояло на рейде около 11 часов, и затем отправилось для выгрузки в порт Санкт-Петербурга. Там оно простояло под выгрузкой-погрузкой с 30 июля до 6 августа. Далее, как пишет "Капитал", титановое сырье было доставлено конечному потребителю — "Крымскому титану" Дмитрия Фирташа.

Издание отмечает, что на рынке компании "Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH" и "Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG" известны как компании одной группы. Последняя имеет долг перед АО "ОГХК" в размере 38 млн долларов и является фигурантом уголовных дел НАБУ  Osttor также был покупателем продукции АО ОГХК до смены руководства ФГИ весной 2020 г.

Также "Капитал" приводит схему, по которой бывшие ТОП-менеджеры ОГХК Руслан Журило и Юрий Перцев осуществляли поставки титанового сырья в Россию и Крым:

По словам издания, украинских правоохранителей и чиновников должен был насторожить тот факт, что ильменит производства Межиреченского ГОКа вообще не используется европейскими производителями титановой продукции в качестве сырья, поскольку он имеет низкое качество и высокую долю примесей. Для приведения этого сырья в соответствие с европейскими технологиями производства потребуется прохождение длительных процедур гомологации.

К тому же европейцы явно не захотят связываться с продукцией DF Group, бенефициар которой находится под санкциями и уже несколько лет ожидает экстрадиции в США, заключает "Капитал". 

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