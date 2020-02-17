Недвижимость 30 минут назад

Эксперты прогнозируют рост цен на жилую недвижимость в Киеве на 5-8%

Драйверами роста цен, утверждают эксперты, будет качественное предложение среди застройщиков

Эксперты прогнозируют рост цен на жилую недвижимость в Киеве на 5-8% Эксперты прогнозируют рост цен на жилую недвижимость в Киеве на 5-8%
Фото: anest.ua

В Киеве наблюдается оживление на рынке первичной недвижимости, в особенности в классах "бизнес"  и "премиум". Так, по данным компании Kiev Standard показатели цен в 2019 году для класса недвижимости "бизнес" составили $1884, для класс "премиум" — $3036. А прирост цен составил 4% и 9% соответственно. В некоторых объектах цены в минувшем году выросли на 25-40%. 

Как объясняет Олег Перегинец, управляющий партнер компании Kiev Standard, рост цен за квадратный метр в "бизнес-классе" связан с готовностью объектов и сокращения предложений в готовых домах.  

По мнению Олега Перегинца, общий индекс прироста в 4% обусловлен появлением нового предложения от застройщиков со стартовыми показателями стоимости. "За 2019 год на рынке стартовали продажи в 15 объектах, 13 из которых — новые проекты. Все проекты в классе "бизнес", а Taryan Towers — в классе "премиум", 一 объясняет эксперт.

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Кроме этого, эксперт считает, что в 2020 году рост цен на квадратный метр в классах "премиум" и "бизнес" сохранится и составит 5-8%.  

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Отметим, что столичный рынок первичной недвижимости в 2019 году пошатнули проблемы в компании "Укрбуд",  из-за которых квартиры ожидают 13 тысяч покупателей. 

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