Экспорт аграрной продукции из Украины вырос на 31%

Экспорт украинской аграрной продукции за пять месяцев 2017 года составил $7,513 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года почти на $1,795 млн (или на 31%). Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Доля экспорта в общем объеме внешней торговли продукцией аграрного сектора составляет 80,4%. Ключевыми экспортными товарными группами остаются зерновые культуры — 38,1% от общего аграрного экспорта, масло — 27,4% и семена масличных культур — 8,6%", — говорится в сообщении.

Как отмечается, страны Азии (41,1%), Европейского Союза (30%) и Африки (19,3%) остаются ключевыми партнерами в региональной структуре украинского экспорта.

В пятерку главных стран-импортеров украинской аграрной продукции за 5 месяцев текущего года вошли следующие страны: Индия — $919,9 млн, Египет — $825,9 млн, Испания — $459,6 млн, Нидерланды -$ 441,3 млн, Турция — $426,1 млн.

Десятку товаров-лидеров составили: подсолнечное масло, кукуруза, соя, сахар, мясо и субпродукты домашней птицы, ячмень, соевое масло, шоколад, мед, овощи, бобовые.

В целом объемы экспорта продукции растениеводства выросли на $1,646 млрд, а животного происхождения — на $458,7 млн.