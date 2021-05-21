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АПК 1 час назад

Экспорт яиц из Украины в 2021 году упал в 2,6 раза

Абсолютными лидерами по импорту яиц из Украины являются ОАЭ и Латвия

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Экспорт из Украины яиц свежих, консервированных или вареных в январе-апреле 2021 года упал в 2,57 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,48 тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

В денежном выражении экспорт яиц упал вдвое — с 33,64 млн долларов до 16,76 млн. В свою очередь импорт этой агропродукции в Украину вырос на 26,5% — с 3,09 до 3,91 млн долларов.

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Таким образом, в целом товарооборот упал в первые четыре месяца года на 43,7% до 20,67 млн долларов, а положительное сальдо торговли яйцами ухудшилось в 1,7 раза — с +30,56 млн долларов до +12,85 млн.

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Наибольшее же сокращение торговли этой продукцией произошло в апреле — как из-за обвала экспорта из Украины, так и из-за почти полного прекращения роста импорта.

Основными странами-импортерами украинских яиц в январе-апреле были ОАЭ (5,92 млн долларов), Латвия (5,06 млн долларов), Израиль (1,79 млн долларов) и Саудовская Аравия (1,21 млн долларов).

В свою очередь импортировала яйца Украина лишь из восьми стран — больше всего из Болгарии (на 1,36 млн долларов) и Польши (1,1 млн долларов).

Отметим при этом, что Латвия в конце марта отозвала из продажи на территории страны все импортированные из Украины куриные яйца с неправильной маркировкой.

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