Экспорт молочной продукции за год вырос в два раза

19 июля 2017, 12:30
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Украина восстанавливает объемы экспорта молочной продукции за рубеж, особенно сырных продуктов. Показатели пока ниже 2013 года, но тренд позитивный

Экспорт молочной продукции за год вырос в два раза | АПК | Дело Увеличить картинку

За первое полугодие 2017 года экспорт большинства молокопродуктов существенно увеличился, и на фоне роста цен валютная выручка от внешней реализации оказалась почти в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Молочной продукции (в т. ч. молокосодержащей) было вывезено из страны на сумму в 215 млн долларов, подсчитали эксперты ИНФАГРО.

Наиболее существенным оказался рост продаж сырных продуктов (почти в три раза в натуральном выражении), в три раза увеличен экспорт сливочного масла, более чем в два раза — реализация сухого цельного молока. В то же время внешние продажи сухого обезжиренного молока и молочных консервов заметно сократились.

В отношении июньского экспорта в сравнении с прошлым годом стоит отметить ощутимый рост опять же по сырным продуктам, маслу, СЦМ. Реализация консервов, СОМ, спредов упала.

Для импорта в текущем году тоже характерен рост почти по всем товарным позициям, но существенные внешние закупки только в категории сыров, ввоз которых вырос примерно на треть.

В общем молочный импорт пока не критичен, в денежном выражении он в 9 раз меньше экспорта.

В июле кардинальных изменений во внешней торговле молокопродуктами не произойдет, а вот в августе стоит рассчитывать на падение продаж целого ряда молокопродуктов.

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Теги: апк , молоко , сыр , экспорт

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Экспорт молочной продукции за год вырос в два раза | АПК | Дело
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