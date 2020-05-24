Экспорт муки из Украины превысил показатель всего прошлого сезона

Экспорт украинской муки с начала 2019/20 маркетингового года по состоянию на 22 мая составил 310,2 тысяч т, что на 3% выше показателя всего предыдущего сезона (301,3 тысяч т).

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, сообщает портал "АПК Украины".

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Так, на внешние рынки из Украины ушло 308,1 тысяч т пшеничной муки (+18% к аналогичному периоду прошлого года).

В то же время экспорт других видов муки на отчетную дату вырос на 75% и составил 2,1 тысяч т.

Известно, что в 2018/19 маркетинговом году, по данным правительства, экспорт муки из Украины составил 301,3 тысяч т.

Ранее сообщалось, что в течение января-апреля 2020 года Украина экспортировала более 11 тысяч тонн круп из зерна злаков на сумму $3,9 млн. В денежном выражении это на 49,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($2,5 млн).

Напомним, 18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров Украины о государственном регулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

Украина в 2019 году в полном объеме использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС по 12 группам товаров из 37.