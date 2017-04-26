Электроэнергию на контролируемой части Луганщины отключили по приказу вооруженных людей — МВОТ

Ответственность за отключение от электроэнергии населенных пунктов на контролируемой территории Луганской области лежит на Российской федерации и сепаратистах, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ).

В частности, по данным министерства, вооруженные люди 24 апреля захватили подстанцию "Михайловка" оператора магистральных электросетей Украины НЭК "Укрэнерго" и приказали отключить две линии от Луганской ТЭС на подстанции "Юбилейная" и "Лисичанская".

ПС "Михайловка" расположена на временно не подконтрольной чатси Луганской области. Она передавала электроэнергию с Луганской ТЭС (ДТЭК Востокэнерго) на контролируемую части области.

В пресс-службе "Укрэнерго" сообщили, что отключение населенных пунктов вокруг Трехизбенки произошло из-за захвати подстанции 35 кВ Трехизбенка, которая принадлежит "Луганскому энергетическому объединению". Информация о ПС "Михайловка" проверяется.