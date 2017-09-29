Энергия придомовых солнечных и ветровых станций подорожает на 5%

Тариф для придомовых солнечных и ветровых станций на IV квартал 2017 году подрастет на 5% из-за роста курса евро, к которому привязаны тарифы для "зеленой" энергетики в Украине. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

НКРЭКУ скорректировала тариф для придомовых солнечных станций, установленной мощностью до 30 кВт, из-за роста евро примерно на 5%.

Период введения станции в эксплуатацию Тариф от 7 июля 2017 года, грн/кВт•ч (без НДС) Тариф от 29 сентября 2017 года, грн/кВт•ч (без НДС), не опубликован в Урядовом курьере 01.04.2013-31.12.2014 10,4903 11,134 01.01.2015-30.06.2015 9,435 10,014 01.07.2015-31.12.2015 5,8595 6,219 01.01.2016-31.12.2016 5,5602 5,9014 01.01.2017-31.12.2019 5,2924 5,6172 01.01.2020-31.12.24 4,7569 5,0488 01.01.2025-31.12.2029 4,2371 4,4971

Данные: НКРЭКУ, тарифы для СЭС (до 30 кВт) при домохозяйствах на четвертый квартал 2017 года

Аналогичное повышение НКРЭКУ учла для придомовых ветряных электростанций.

Период введения станции в эксплуатацию Тариф от 7 июля 2017 года, грн/кВт•ч (без НДС) Тариф от 29 сентября 2017 года, грн/кВт•ч (без НДС), не опубликован в Урядовом курьере 01.01.2017-31.12.2019 3,4023 3,611 01.01.2020-31.12.24 3,0557 3,2433 01.01.2025-31.12.2029 2,725 2,8922

Данные: НКРЭКУ, тарифы для ВЭС (до 30 кВт) при домохозяйствах на четвертый квартал 2017 года

Принятое решение не означает автоматическое повышение тарифов — чтобы решение вступило в силу необходима публикация в газете "Урядовый курьер". При этом в 2017 году комиссия неоднократно жаловалась на задержку публикации своих постановлений "Урядовым курьере".

Согласно ст. 14 закона о НКРЭКУ в "Урядовом курьере" необходимо публиковать все решения регулятора, которые имеют признаки регуляторных актов, а также решения по вопросам тарифов на товары (услуги) природных монополий, тарифы для населения. На публикацию газете дается 15 дней, а решение вступает в силу на следующий день после публикации, если не установлен другой срок.

К таким относятся и тарифы для придомовых СЭС, которые уже понесли убытки из-за задержки публикации тарифов на II квартал 2017 года. Тогда НКРЭКУ повысила тариф примерно на 25%, но это постановление не публиковали почти три месяца. Все это время с собственниками придомовых СЭС рассчитывались по тарифам I квартала 2017 года, ретроактивного механизма пересмотра платежей для них нет.

Как узнало Delo.UA, проблема в недостаточном финансировании "Урядового курьера", который обязали публиковать постановления НКРЭКУ, но не заложили под это средств в бюджет газеты. Бесплатная публикация постановлений уже принесла газете убыток в 400 тыс. грн.

Нет средств на публикацию и у комиссии, чей бюджет на 2017 год соответствует показателям 2014 года.

В результате публикация отдельных постановлений задерживается на месяцы и либо лицензиатам приходится самостоятельно договариваться с "Урядовым курьером" о публикации постановлений НКРЭКУ, либо члены комиссии связываются с госсекретарем Кабмина Владимиром Бондаренко и договариваются о печати необходимых постановлений.

В НКРЭКУ уже заявили, что задержка в публикации решений комиссии приводит к правовому коллапсу в сферах энергетики и коммунальных услуг.