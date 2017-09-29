Энергия придомовых солнечных и ветровых станций подорожает на 5%

29 сентября 2017, 10:15
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Комиссия чутко отреагировала на летние колебания курса евро

Энергия придомовых солнечных и ветровых станций подорожает на 5% | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Тариф для придомовых солнечных и ветровых станций на IV квартал 2017 году подрастет на 5% из-за роста курса евро, к которому привязаны тарифы для "зеленой" энергетики в Украине. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

НКРЭКУ скорректировала тариф для придомовых солнечных станций, установленной мощностью до 30 кВт, из-за роста евро примерно на 5%.

Период введения станции в эксплуатацию

Тариф от 7 июля 2017 года, грн/кВт•ч (без НДС)

Тариф от 29 сентября 2017 года, грн/кВт•ч (без НДС), не опубликован в Урядовом курьере

01.04.2013-31.12.2014

10,4903

11,134

01.01.2015-30.06.2015

9,435

10,014

01.07.2015-31.12.2015

5,8595

6,219

01.01.2016-31.12.2016

5,5602

5,9014

01.01.2017-31.12.2019

5,2924

5,6172

01.01.2020-31.12.24

4,7569

5,0488

01.01.2025-31.12.2029

4,2371

4,4971

Данные: НКРЭКУ, тарифы для СЭС (до 30 кВт) при домохозяйствах на четвертый квартал 2017 года

Аналогичное повышение НКРЭКУ учла для придомовых ветряных электростанций.

Период введения станции в эксплуатацию

Тариф от 7 июля 2017 года, грн/кВт•ч (без НДС)

Тариф от 29 сентября 2017 года, грн/кВт•ч (без НДС), не опубликован в Урядовом курьере

01.01.2017-31.12.2019

3,4023

3,611

01.01.2020-31.12.24

3,0557

3,2433

01.01.2025-31.12.2029

2,725

2,8922

Данные: НКРЭКУ, тарифы для ВЭС (до 30 кВт) при домохозяйствах на четвертый квартал 2017 года

Принятое решение не означает автоматическое повышение тарифов — чтобы решение вступило в силу необходима публикация в газете "Урядовый курьер". При этом в 2017 году комиссия неоднократно жаловалась на задержку публикации своих постановлений "Урядовым курьере".

Согласно ст. 14 закона о НКРЭКУ в "Урядовом курьере" необходимо публиковать все решения регулятора, которые имеют признаки регуляторных актов, а также решения по вопросам тарифов на товары (услуги) природных монополий, тарифы для населения. На публикацию газете дается 15 дней, а решение вступает в силу на следующий день после публикации, если не установлен другой срок.

К таким относятся и тарифы для придомовых СЭС, которые уже понесли убытки из-за задержки публикации тарифов на II квартал 2017 года. Тогда НКРЭКУ повысила тариф примерно на 25%, но это постановление не публиковали почти три месяца. Все это время с собственниками придомовых СЭС рассчитывались по тарифам I квартала 2017 года, ретроактивного механизма пересмотра платежей для них нет.

Как узнало Delo.UA, проблема в недостаточном финансировании "Урядового курьера", который обязали публиковать постановления НКРЭКУ, но не заложили под это средств в бюджет газеты. Бесплатная публикация постановлений уже принесла газете убыток в 400 тыс. грн.

Нет средств на публикацию и у комиссии, чей бюджет на 2017 год соответствует показателям 2014 года.

В результате публикация отдельных постановлений задерживается на месяцы и либо лицензиатам приходится самостоятельно договариваться с "Урядовым курьером" о публикации постановлений НКРЭКУ, либо члены комиссии связываются с госсекретарем Кабмина Владимиром Бондаренко и договариваются о печати необходимых постановлений.

В НКРЭКУ уже заявили, что задержка в публикации решений комиссии приводит к правовому коллапсу в сферах энергетики и коммунальных услуг.

По материалам: "Дело"
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Теги: тарифы , солнечная энергетика , ветряная энергия , электроэнергия , альтернативная энергетика , энергетика , зеленая экономика , нкрэку

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Энергия придомовых солнечных и ветровых станций подорожает на 5% | Энергетика | Дело
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