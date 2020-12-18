"Энергоатом" начал судебный процесс против РФ по компенсации за утраченные в Крыму активы

"НАЭК "Энергоатом" начал судебный процесс против России относительно компенсации за активы, утраченные в Крыму.

В частности, украинская компания заключила договор о предоставлении услуг с международной юридической фирмой Shearman&Sterling, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"Интересы ГП "НАЭК "Энергоатом" будет представлять известная международная юридическая компания, которая ранее уже участвовала в аналогичных делах против РФ и имеет значительный опыт и безоговорочное лидерство в решении сложных инвестиционных арбитражных споров, в частности, имеет уникальный опыт в инвестиционных арбитражных делах против РФ", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, сумма иска составляет около $100 млн.

Ранее сообщалось, что НАЭК "Энергоатом" за половину 2020 года потерял около 10 млрд грн, из которых 6,6 млрд грн — долги ГП "Гарантированный покупатель" за поставленную "Энергоатомом" электроэнергию.

Также сообщалось, что "Энергоатом" на бирже 25 ноября реализовал 1 339,2 млн МВт-час электроэнергии базовой нагрузки 1800 лотами с периодом поставки 1 — 31 декабря, что стало рекордным объемом продаж после выхода атомной энергокомпании на рынок двусторонних договоров.

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Напомним, 14 декабря стало известно, что в оккупированном Крыму продали винзавод "Массандра" почти за $73 млн. Причем приобрела завод дочерняя компания банка "Россия" под названием "Южный проект". Эту компанию зарегистрировали в российском Санкт-Петербурге, она на 99,9% принадлежит "Акционерному банку "Россия". В декабре 2017 года эта компания купила завод игристых вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей.

Известно, что основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка "Россия" является Юрий Ковальчук, которого называют "кассиром Путина". После аннексии полуострова Минфин США ввел санкции против Ковальчука.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали "ничтожным" решение России о продаже винного завода "Массандра".

Также сообщалось, что Украина расценивает присвоение и продажу "Массандры" в Крыму как военное преступление.