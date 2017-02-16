Энергоснабжение промышленности могут ограничить до 10% из-за блокады угля

16 февраля 2017, 18:02
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Промышленные предприятия должны отработать возможность снижения энергопотребления до 10% в часы пик — с 8 до 22 часов

Энергоснабжение промышленности могут ограничить до 10% из-за блокады угля | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Украинских промышленников могут ограничить в энергопотреблении до 10% в часы пик — с 8 утра до 22 вечера. Об этом заявил вице-премьер — глава Минрегиона Геннадий Зубко на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, Зубко сообщил, что областные государственные администрации совместно с облэнерго должны отработать с промышленными предприятиями графики нагрузки и потребления, которые бы допускали возможность снижения потребления до 10%.

"Отработать режимы работы с промышленными предприятиями для того, чтобы именно в пиковые нагрузки с 8 до 22 часа уменьшить потребление, возможно, до 10%", — сказал он.

По расчетам представителей Днепропетровской облгосадминистрации, ограничение энергопотребления промпредприятий на 10% приведет к падению производства на 3 млрд грн в месяц (в пределах области).

Поскольку из-за блокады ж/д переездов в Донецкой и Луганской областей, появился риск срыва поставок энергетического угля для украинских теплоэлектростанций (ТЭС). Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетике и рассматривает возможность снизить потребление.

ТЭС занимаются маневрированием в энергосистеме Украины: они оперативно могут снижать или увеличивать производство электроэнергии, и таким образом сглаживают ночные спады и дневные пики потребления.

Ограничения промышленности в дневное время может сработать как вариант стабилизации системы за счет потребителя.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: энергетика , укрэнерго 00100227 , минэнергоуглепром , тепловая энергетика , облэнерго

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Энергоснабжение промышленности могут ограничить до 10% из-за блокады угля | Энергетика | Дело
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