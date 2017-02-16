Энергоснабжение промышленности могут ограничить до 10% из-за блокады угля

"Отработать режимы работы с промышленными предприятиями для того, чтобы именно в пиковые нагрузки с 8 до 22 часа уменьшить потребление, возможно, до 10%", — сказал он.
По расчетам представителей Днепропетровской облгосадминистрации, ограничение энергопотребления промпредприятий на 10% приведет к падению производства на 3 млрд грн в месяц (в пределах области).
Поскольку из-за блокады ж/д переездов в Донецкой и Луганской областей, появился риск срыва поставок энергетического угля для украинских теплоэлектростанций (ТЭС). Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетике и рассматривает возможность снизить потребление.
ТЭС занимаются маневрированием в энергосистеме Украины: они оперативно могут снижать или увеличивать производство электроэнергии, и таким образом сглаживают ночные спады и дневные пики потребления.
Ограничения промышленности в дневное время может сработать как вариант стабилизации системы за счет потребителя.