Энергоснабжение промышленности могут ограничить до 10% из-за блокады угля

Украинских промышленников могут ограничить в энергопотреблении до 10% в часы пик — с 8 утра до 22 вечера. Об этом заявил вице-премьер — глава Минрегиона Геннадий Зубко на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, Зубко сообщил, что областные государственные администрации совместно с облэнерго должны отработать с промышленными предприятиями графики нагрузки и потребления, которые бы допускали возможность снижения потребления до 10%.