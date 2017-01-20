Энергостратегия Украины до 2035 года слишком оптимистична — Еврокомиссия

20 января 2017, 16:22
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При разработке не учли риски и неопределенности, с которыми столкнется Украина: транзит российского газа после 2019 года, возврат оккупированных территорий, методы достижения 11% "зеленой энергетики" и переход к рыночному ценообразованию

Энергостратегия Украины до 2035 года слишком оптимистична — Еврокомиссия | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Европейская комиссия (ЕК) считает, что проект энергетической стратегии Украины до 2035 года содержит концептуальные недочеты, которые снижают ее ценность. Об этом Еврокомиссия пишет Министерству энергетики и угольной промышленности Украины, которое занималось разработкой новой стратегии.

ЕК обращает внимание, что в проекте стратегии детально проработан только оптимистический план.

"В проекте проработан только один очень оптимистический сценарий экономического развития с годовым ростом ВВП на уровне 4,3% в последующие 19 лет. Другие сценарии детально не проанализированы… К сожалению, это не соответствует лучшим мировым практикам. Слишком оптимистические допущения могут привести к завышенным прогнозам в части спроса на энергию", — говорится в письме.

Минэнергоуглепром не учел ряд рисков и неопределенностей. Например, не учитываются риски, связанные с транзитом российского газа после 2019 года (контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" действует только до конца 2019 года), реинтеграцией временно неподконтрольных властям Украины территорий; не берет во внимание важные вопросы, например, кибербезопасность (в Украине уже произошло минимум два сторонних вмешательства в работу электросетей).

Документ не отображает проблемы, связанные с переходом на рыночное ценообразование и отходом от перекрестного субсидирования.

Также в проекте энергостратегии нет информации, каким образом Украина достигнет 11%-й доли возобновляемых источников к 2020 году, как это предусмотрено принятыми ею международными обязательствами. Также документ не содержит данных по достижению целей снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В ЕК также обращают внимание на то, что при подготовке стратегии использованы цифры и данные, по которым не предоставлено надлежащее обоснование.

"Проект энергетической стратегии, к сожалению, в значительной степени игнорирует важнейший элемент энергетического рынка — потребителя, хотя именно потребитель находится в центре внимания Третьего энергетического пакета", — добавляют в ЕК.

Напомним, новую энергетическую стратегию Украины представили 14 декабря 2016 года, а 19 декабря разместили на сайте Минэнергоуглепрома.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: энергетика , минэнергоуглепром , альтернативная энергетика , электроэнергия , солнечная энергетика , тепловая энергетика , еврокомиссия

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Энергостратегия Украины до 2035 года слишком оптимистична — Еврокомиссия | Энергетика | Дело
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