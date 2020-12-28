Свій супермаркет та аптека: "Епіцентр" відкрив у Запоріжжі ТЦ в новому форматі

Національна мережа "Епіцентр" відкрла новий торговельний центр "Епіцентр" в Запоріжжі з новими концептуальними магазинами, FOOD market та центром видачі онлайн-замовлень epicentrk.ua.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

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На площі 23 330 квадратних метрів "Епіцентр" представив усі нові концептуальні магазини, а деякі концепти покупці мережі побачать вперше. Зокрема, в Запоріжжі відкриється нова "Студія інтер'єрів", де будуть представлені стилістичні рішення для декорування кімнат. Відвідувачі зможуть підібрати шпалери, фарби, елементи декору.

Також вперше покупцям буде представлена колаборація двох торгових відділів — "Деко" та "Центру меблів", що дозволить клієнтам вибирати товари в єдиному інтер'єрному рішенні. В оновленому форматі також відкриється відділ "Товари для відпочинку". На одному просторі будуть зібрані різні садові меблі, приладдя для кемпінгу та побутові товари для відпочинку.

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У торговому центрі в Запоріжжі в мережі "Епіцентр" з'явиться відділ продуктів харчування та напоїв FOOD Market та "Аптека 100+" (лікарські засоби). Традиційно представлені shop-in-shop EPIC (товари для дітей), Центр техніки "ЦЕ ТЕ" (побутова техніка та гаджети), Garden Сenter (живі рослини), Intersport (спорттовари), "Автомол" (автохімія та запчастини), Mon Cheri (косметика й парфумерія), "Пиши-Малюй" (канцтовари), "Дім води" (системи фільтрації), Zoo-центр Lapki (товари для домашніх тварин), Military (товари для рибальства й полювання), Флора-центр "Букет" (квіткові композиції).

В оновлених концептуальних форматах з’являться "Студія світла" та "Кераміка Центр" із товарами з відповідних категорій: освітлення, сантехніка, керамічна плитка.

У новому ТЦ діятиме центр видачі онлайн-замовлень epicentrk.ua — з автоматизацією процесів, зоною очікування, онлайн-вітринами та дитячим куточком. Покупці зможуть зробити замовлення в ЦВЗ будь-якого товару з 1,5-мільйонного асортименту інтернет-магазину з адресною доставкою додому чи шляхом самовивозу безпосередньо з центру видачі онлайн-замовлень.

Кожний відділ пропонує додаткові послуги: проєктування меблів, розрахунок та дизайн-проєкт ванної чи санвузла, послуги форматно-розкрійної дільниці (врізка замків, кромкування), пересадка рослин, тонування фарб, оверлок, експертна допомога з вибору систем очистки води, послуги професійних дизайнерів, виготовлення ключів та багато іншого.

Новий "Епіцентр" у Запоріжжі побудований із застосуванням сучасної технології recycle. Частина матеріалу для металевого каркасу нового торговельного центру перевезена до міста після демонтажу харківського ТЦ під час його повної реконструкції.

Нагадаємо, що мережу "Велика кишеня" можуть продати власникам "Епіцентру".