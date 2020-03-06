ЕС ввел новые требования к обработке аграрной продукции

Европейская Бизнес Ассоциация обращает внимание украинских аграриев на решение Евросоюза по снижению максимально допустимого уровня остатков хлорпирифос и хлорпирифос-метила в сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Новые нормы будут применяться как к продуктам питания, произведенным в ЕС, так и к импорту, и вступают в силу с октября 2020 года, сообщает пресс-служба ЕВА.

Как отмечается, начиная с октября 2020 года будет запрещен ввоз в страны ЕС сельскохозяйственной продукции, содержащей остатки этих веществ более 0,01 мг/кг.

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Указано, что данный показатель является чрезвычайно низким, что может значительно усложнить ввоз в ЕС продукции, при производстве и хранении которой применялись данные вещества.

Известно, что хлорпирифос (иногда его называют хлорпирифос-этил) и хлорпирифос-метил — это инсектициды, которые используются для борьбы с насекомыми-вредителями на ряде культур. Хлорпирифос-метил также используется для обработки зерновых культур, хранящихся на зерновых складах, а также пустых складов.

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В частности, это касается следующей продукции: зерновые культуры — рапс, подсолнечник, соя и кукуруза; продукция животного происхождения; фрукты и овощи.

Ранее сообщалось, что мировое производство пшеницы в 2020–2021 году будет на рекордно высоком уровне — 769 млн тонн по сравнению с 763 млн тонн в 2019–2020 году.