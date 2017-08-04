ЕС ввел санкции против замминистра энергетики РФ и компаний, поставивших турбины Siemens в Крым

04 августа 2017, 17:31
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ЕС ввел санкции против замминистра энергетики РФ Андрея Черезова и трех компаний за поставки турбин Siemens для строительства теплоэлектростанций в Крым

ЕС ввел санкции против замминистра энергетики РФ и компаний, поставивших турбины Siemens в Крым | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Европейский Союз применил санкции к трем гражданам России и трем компаниям, которые участвовали в поставке газовых турбин Siemens в Крым. Таким образом расширился список лиц, к которым следует применять ограничительные меры за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Такая информация опубликована на сайте Совета ЕС.

Поскольку ЕС не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, Совет ЕС запретил поставку ключевого оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе, в том числе — газовых турбин в энергетическом секторе.

В ЕС считают, что создание независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя поддерживает их отделение от Украины и подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. А газовые турбины являются существенным элементом для строительства новых электростанций. Как известно, в Крыму не хватает своей генерации, поэтому до аннексии электроэнергия поступала с материковой Украины, а после захвата и отключения основных линий — через энергомост с Кубани.

В ЕС считают ответственными за поставку турбин в Крым трех человек (замминистра энергетики РФ Андрея Черезова, главы департамента Минэнерго РФ Евгения Грабчака и главы ООО "ВО "Технопромэкспорт" Сергея Топор-Гилки) и три компании (ОАО "ВО "Технопромэкспорт", ООО "Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт" и ЗАО "Интеравтоматика").

В Совете ЕС напомнили, что газовые турбины первоначально были проданы Siemens для использования на территории Российской Федерации. А последующая передача турбин в Крым нарушала договорные положения. Для этого россияне обанкротили первого покупателя турбин ООО "ВО "Технопромэкспорт" и перепродали их ООО "Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт".

Санкции замораживают активы и запрещают поездки в ЕС указанных лиц.

По материалам: "Дело"
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Теги: евросоюз , санкции , россия , война с россией , оккупация крыма

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ЕС ввел санкции против замминистра энергетики РФ и компаний, поставивших турбины Siemens в Крым | Энергетика | Дело
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