Эстонская авиакомпания Nordicа начнет летать из Таллинна в Одессу

04 мая 2017, 15:44
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Эстонская национальная авиакомпания Nordica совместно с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines возобновит прямые рейсы между Таллинном и Одессой

Эстонская авиакомпания Nordicа начнет летать из Таллинна в Одессу | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Международный аэропорт "Одесса" возобновляет сотрудничество с эстонской национальной авиакомпанией Nordicа, сообщает пресс-служба аэропорта.

С 13 мая 2017 года эстонская национальная авиакомпания Nordica совместно с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines возобновит прямые рейсы Таллинн-Одесса-Таллинн. Полеты будут выполняться еженедельно по субботам с вылетом из Таллинна в 12:25 по местному времени, из Международного аэропорта Одесса — в 15:15.

В период 28 июня по 24 августа частота полетов будет увеличена до 3-х рейсов в неделю. Полеты будут осуществляться по средам, четвергам и субботам.

Рейсы будут выполняться на современных воздушных судах Bombardier CRJ900.

Продолжительность полета составит 2 часа 15 минут.

Nordica или Nordic Aviation Group AS, принадлежащая эстонскому государству компания, организует полеты в сотрудничестве с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines. Из Таллинна авиакомпания Nordic Aviation Group AS обслуживает на регулярной основе 21 авиамаршрут.

По материалам: "Дело"
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Теги: авиация , авиаперевозки , одесса , эстония

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Эстонская авиакомпания Nordicа начнет летать из Таллинна в Одессу | Транспорт | Дело
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