"ЕВРАЗ Южкокс" получил нового руководителя

31 января 2017, 11:48
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На украинский коксохим ЕВРАЗа назначен новый генеральный директор, ранее работавший на Нижнетагильском меткомбинате группы

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Наблюдательный совет ЧАО "Евраз Южкокс" (Каменское Днепропетровской обл., ранее "Баглейкокс") уволил с должности генерального директора предприятия Сергея Бурылина по согласию сторон. Новым руководителем предприятия стал начальник центральной лаборатории коксохимического производства ОАО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (РФ) Денис Кошкаров.

Как сообщается в информации предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, кадровый вопрос рассмотрен на заседании набсовета 30 января текущего года.

При этом полномочия Бурылина на посту гендиректора прекращены на основании его заявления в соответствии с пунктом 10.3.11 действующей редакции устава общества по согласию сторон 31 января 2017 года.

Кошкаров назначен гендиректором сроком на один год — с 1 февраля 2017 года по 31 января 2018 года включительно.

Как сообщалось, Бурылин в июне-2013 сменил на посту гендиректора предприятия Михаила Умнова, который занимал его два с половиной месяца, а до этого был замгендиректора по коксохимическому производству.

Бурылин ранее занимал должность начальника отделения очистки коксового газа цеха химического улавливания и производства коксохимической продукции "Евраз кокс Сибирь" — филиала ОАО "Евраз объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат".

По данным предприятия на начало ноября 2016 года, компания Palmrose B. V. (Нидерланды), являющаяся 100%-ной "дочкой" группы Evraz (РФ), владеет 94,956541% акций ЧАО "Евраз Южкокс".

Компания Palmrose B. V. также владеет акциями ЧАО "Евраз-Днепровский металлургический завод (ДМЗ)" и рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка".

Evraz plc — крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Включает предприятия в России, США, Италии, Чехии, ЮАР и Украине.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: гмк , евраз , днепропетровская область , роман абрамович

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