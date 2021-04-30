Еврокомиссия обвинила Apple в новых антимонопольных нарушениях

Европейская комиссия предъявила Apple Inc. новые обвинения в нарушении антимонопольного законодательства.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в этот раз речь идет о том, что американская компания злоупотребляет своим контролем над приложениями музыкальных стриминговых сервисов.

По мнению регулятора, Apple ограничивает в правах сервисы, требуя от них принимать оплату за продажу цифрового контента через внутреннюю систему покупок в приложениях для устройств Apple.

Агентство отмечает, что проверка была начата Еврокомиссией из-за жалобы Spotify Technology SA, оператора музыкального сервиса, конкурирующего с Apple Music.

В Еврокомиссии также отмечают, что Apple нарушила конкуренцию, ограничив возможности информирования разработчиками приложений пользователей о том, что существует возможность подписки на сервис не через приложение, и что такая подписка является более дешевой.

Читайте также: Криптобиржа Binance добавляет на торги акции Apple и Microsoft

В The Wall Street Journal пишут, что строенная система покупок Apple предусматривает 30%-ную комиссию на покупки внутри многих из наиболее популярных приложений.

"Это дело о том, что магазины приложений играют центральную роль в цифровой экономике. Магазин приложений может играть ограничивающую роль, особенно если это единственный магазин приложений в мобильной экосистеме", — заявила исполнительный зампредседателя Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

У Apple есть возможность представить свои возражения по этому делу, прежде чем Еврокомиссия вынесет решения. Американской компании может грозить штраф в размере до 10% ее годовой выручки. Кроме того, регулятор может потребовать от компании изменить свои деловые практики.

Летом прошлого года Еврокомиссия начала два официальных антимонопольных расследования в отношении Apple Inc. для оценки возможного нарушения компанией правил конкуренции в сервисах Apple Pay и App Store.

Напомним, 20 апреля корпорация Apple анонсировала выход ряда новых продуктов. Ранее в компании Apple заявили, что больше не будут производить свой компьютер iMac Pro. Apple выпустила iMac Pro в 2017 году, и в этом же году компьютер был признан "самым мощным Mac из когда-либо существующих".

В августе 2020 Apple дебютировала со своим 27-дюймовым iMac, который получил множество приверженцев из любителей Apple. Компания говорит, что текущая модель может быть настроена для удовлетворения потребностей профессионалов.