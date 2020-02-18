  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • ГМК
ГМК 1 час назад

Еврокомиссия проверит эффективность защитных квот на импорт стали

Проверка коснется развивающихся стран-членов ВТО, на которые ограничения не распространяются

Еврокомиссия проверит эффективность защитных квот на импорт стали Еврокомиссия проверит эффективность защитных квот на импорт стали
Фото: LIGA.net

Европейская комиссия начала второй этап проверки действующих защитных мер, направленных на ограничение импорта стальной продукции в страны региона. Его результаты будут подведены до 30 июня 2020 года, сообщает Metalinfo.

Первый этап был проведен летом 2019 года и завершился пересмотром квотного механизма. Если ранее он предусматривал автоматическое увеличение импортных квот на 5% через каждые 12 месяцев, то после проверки этот показатель был уменьшен до 3%.

Согласно заявлению Европейской комиссии, текущая проверка, в частности, коснется развивающихся стран-членов ВТО, на которые ограничения не распространяются. Однако при этом доля любой страны, относящейся к данному перечню, не должна превышать 3% от объема европейского импорта какого-либо вида стальной продукции, а всех развивающихся стран в целом — 9%.

Кратко и по делу в Telegram

Европейская металлургическая ассоциация Eurofer выступает за ужесточение защитных мер. По ее данным, в 2019 году видимое потребление стальной продукции в Евросоюзе сократилось, поэтому надо принимать меры и по уменьшению объемов ее импорта.

Читайте также:
Рада выводит из тени рынок металлолома: что это даст стране и бизнесу

Ранее сообщалось, что Великобритания после истечения переходного периода по итогам Brexit намерена отказаться от ряда действующих на уровне Европейского Союза торговых ограничений, в том числе в отношении товаров из Украины. В частности страна планирует снять ограничения с украинских бесшовных стальных труб, но сохранить пошлины на горячекатаный листовой прокат из нелегированной или другой легированной стали.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Британия изменит антидемпинговую защиту от украинской стали после Brexit
Британия изменит антидемпинговую защиту от украинской стали после Brexit
Какие украинские продукты питания пользуются огромным спросом в ЕС
Какие украинские продукты питания пользуются огромным спросом в ЕС
Украина укрепила позиции в мировом рейтинге производителей стали
Украина укрепила позиции в мировом рейтинге производителей стали
Загрузка...
Новое видео
Что нас ждет через 10 лет? BooVlog

Новости дня

  1. "Я буду и дальше так делать" — глава фракции "Слуга народа" прямо под Радой нарушил ПДД

  2. Киевлянин подал налоговую декларацию на полмиллиарда гривен

  3. В Украине ликвидировали еще один банк

  4. Газодобыча в Украине стремительно падает: почему и как реагирует "Нафтогаз"

  5. В Запорожье подорвали отделение УкрСиббанка (ФОТО)

Загрузка...