Еврокомиссия проверит эффективность защитных квот на импорт стали

Европейская комиссия начала второй этап проверки действующих защитных мер, направленных на ограничение импорта стальной продукции в страны региона. Его результаты будут подведены до 30 июня 2020 года, сообщает Metalinfo.

Первый этап был проведен летом 2019 года и завершился пересмотром квотного механизма. Если ранее он предусматривал автоматическое увеличение импортных квот на 5% через каждые 12 месяцев, то после проверки этот показатель был уменьшен до 3%.

Согласно заявлению Европейской комиссии, текущая проверка, в частности, коснется развивающихся стран-членов ВТО, на которые ограничения не распространяются. Однако при этом доля любой страны, относящейся к данному перечню, не должна превышать 3% от объема европейского импорта какого-либо вида стальной продукции, а всех развивающихся стран в целом — 9%.

Европейская металлургическая ассоциация Eurofer выступает за ужесточение защитных мер. По ее данным, в 2019 году видимое потребление стальной продукции в Евросоюзе сократилось, поэтому надо принимать меры и по уменьшению объемов ее импорта.

Ранее сообщалось, что Великобритания после истечения переходного периода по итогам Brexit намерена отказаться от ряда действующих на уровне Европейского Союза торговых ограничений, в том числе в отношении товаров из Украины. В частности страна планирует снять ограничения с украинских бесшовных стальных труб, но сохранить пошлины на горячекатаный листовой прокат из нелегированной или другой легированной стали.