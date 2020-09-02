Европейский инвестбанк выделит 12 млн евро на обновление трамвайного парка Львова

2 сентября в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины", который реализует Министерство инфраструктуры Украины, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и местные власти подписан договор на обновление трамвайного парка во Львове.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, город получит 12 млн евро кредита от ЕИБ на закупку 10 новых низкопольных трамваев. Еще 8,8 млн евро будет дополнительно дофинансированных из городского бюджета.

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"Мы продолжаем работу по обновлению парков общественного транспорта в разных городах Украины в сотрудничестве с ЕИБ и местными властями. Уже подписаны первые договоры в Луцке, Харькове и Сумах на приобретение современных и удобных троллейбусов. На очереди — реализация проекта по закупке трамваев во Львове", — отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, Министерство уже инициировало реформу общественного транспорта в Украине и разработало соответствующий законопроект относительно общественно важных услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским электронной транспортом.

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Он устанавливает равноправный доступ к услугам инфраструктуры и призван решить проблемы с нехваткой современных автобусов и троллейбусов средней и большой пассажировместимости, несоблюдением графика движения общественного транспорта и ряд других вопросов.

Также Министерство инициировало реализацию второго совместного проекта с ЕИБ — "Городской общественный транспорт Украины II".

"Закупка новых низкопольных трамвайных вагонов — это один из двух основных путей обновления трамвайного парка во Львове. Согласно нашим планам, к 2025 году мы должны полностью обновить и осовременить трамвайный парк, а именно — закупить 10 новых 5-секционных трамваев и капитально восстановить и модернизировать до 50 старых Tatra KT4-SU, и таким образом. существенно изменить качество общественного транспорта, обеспечить", — заявил директор КП "Львовэлектротранс" Андрей Свищо.

Участие в проектах "Городской общественный транспорт Украины" также принимают другие города Украины, в частности, Запорожье, Киев, Львов, Одесса, Тернополь и Чернигов.

Всего на реализацию проекта будет направлено около 400 млн евро, из которых 200 млн евро — кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Киеве планируют провести тендер на закупку 20 вагонов для скоростного трамвая.